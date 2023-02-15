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Еще одна плохая новость для работников по всему миру: технологические и биотехнологические компании в Силиконовой долине в США готовятся к нескольким раундам новых сокращений рабочих мест. На сегодняшний день Microsoft , Amazon , Intel , Twitter, Salesforce, PayPal, RingCentral и Zymergen подали WARN-уведомления, предупреждающие по крайней мере о двух отдельных раундах увольнений.
Справка: В соответствии с Законом WARN работодатели, имеющие 100 или более работников, занятых полный рабочий день, должны предоставить письменное уведомление за 60 дней о увольнении 50 или более сотрудников.
Технологические и биотехнологические компании представили планы сокращения не менее 19 500 рабочих мест в районе залива (Силиконовая долина). Тревожные новости стали известны после того, как Microsoft сообщила, что сократит 62 работника в Маунтин-Вью. В отчете говорится, что более 17 400 сотрудников технологической отрасли потеряли работу за текущий февраль месяц во всем мире. В 2023 году около 340 компаний уволили более 1,10 миллиона сотрудников по всему миру, и, похоже, сокращения рабочих мест не прекратятся в ближайшее время. По данным сайта layoff.fyi, который отслеживает сокращение рабочих мест по всему миру, в январе около 1 миллиона потеряли работу, при этом доминируют такие компании, как Amazon, Microsoft, Google, Salesforce. В ближайшие дни, вероятно, произойдут новые сокращения рабочих мест на фоне опасений рецессии.