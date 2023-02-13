Носовое кровотечение, лихорадка, а затем смерть: 8 человек умерли от неизвестной болезни в этой африканской стране, 200 помещены в карантин; ВОЗ начала расследование
реклама
Неизвестная болезнь распространяется в Республике Экваториальная Гвинея в Центральной Африке. По меньшей мере 8 человек уже погибли. 200 человек также были помещены на карантин из-за опасений заражения. Министр здравоохранения Митоха Ондоо Аякаба говорит, что впервые о болезни сообщили 7 февраля.
Аякаба сказал, что все люди, умершие от инфекции, посетили одну и ту же похоронную церемонию несколько дней назад. Образцы отправляют в соседнюю страну Габон для выяснения причины заболевания. В то же время некоторые образцы также будут отправлены в Дакар, столицу Сенегала.
Эта инфекция представляет собой геморрагическую лихорадку. При этом больные умирают в течение нескольких часов.
Согласно сообщению информационного агентства Reuters, эта инфекция представляет собой геморрагическую лихорадку. При этом у пациента сначала появляется носовое кровотечение, затем лихорадка, боль в суставах и теле. Больной умирает через несколько часов. 200 человек, которые были помещены на карантин, в настоящее время не имеют симптомов.
Ограничения на передвижение
Аякаба сказал, что передвижение между двумя близлежащими деревнями в стране запрещено. В настоящее время ведется отслеживание контактов. В то же время министр здравоохранения соседней страны Камерун Малачи Манауда заявил, что граница с Экваториальной Гвинеей временно закрыта. Манауда сказал: «Это решение поможет в раннем отслеживании болезни и предотвращении заражения».
ВОЗ начинает расследование
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование распространения неизвестной инфекции в Экваториальной Гвинее. Представитель ВОЗ сообщил, что агентство здравоохранения также тестирует образцы. Причина этого заболевания должна быть известна через несколько дней.