Неизвестная болезнь распространяется в Республике Экваториальная Гвинея в Центральной Африке. По меньшей мере 8 человек уже погибли. 200 человек также были помещены на карантин из-за опасений заражения.

Носовое кровотечение, лихорадка, а затем смерть: 8 человек умерли от неизвестной болезни в этой африканской стране, 200 помещены в карантин; ВОЗ начала расследование

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Неизвестная болезнь распространяется в Республике Экваториальная Гвинея в Центральной Африке. По меньшей мере 8 человек уже погибли. 200 человек также были помещены на карантин из-за опасений заражения. Министр здравоохранения Митоха Ондоо Аякаба говорит, что впервые о болезни сообщили 7 февраля.

Аякаба сказал, что все люди, умершие от инфекции, посетили одну и ту же похоронную церемонию несколько дней назад. Образцы отправляют в соседнюю страну Габон для выяснения причины заболевания. В то же время некоторые образцы также будут отправлены в Дакар, столицу Сенегала.





Симптомы: кровотечение из носа и лихорадка.

Эта инфекция представляет собой геморрагическую лихорадку. При этом больные умирают в течение нескольких часов.

Согласно сообщению информационного агентства Reuters, эта инфекция представляет собой геморрагическую лихорадку. При этом у пациента сначала появляется носовое кровотечение, затем лихорадка, боль в суставах и теле. Больной умирает через несколько часов. 200 человек, которые были помещены на карантин, в настоящее время не имеют симптомов.

Ограничения на передвижение

Аякаба сказал, что передвижение между двумя близлежащими деревнями в стране запрещено. В настоящее время ведется отслеживание контактов. В то же время министр здравоохранения соседней страны Камерун Малачи Манауда заявил, что граница с Экваториальной Гвинеей временно закрыта. Манауда сказал: «Это решение поможет в раннем отслеживании болезни и предотвращении заражения».

ВОЗ начинает расследование

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование распространения неизвестной инфекции в Экваториальной Гвинее. Представитель ВОЗ сообщил, что агентство здравоохранения также тестирует образцы. Причина этого заболевания должна быть известна через несколько дней.

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