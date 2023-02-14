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Франция раскритиковала «Черную пантеру» за изображение своей армии
Франция особенно чувствительна к своему имиджу в Западной Африке после того, как военные хунты в Мали и Буркина-Фасо потребовали вывода французских войск.
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Министр обороны Франции в воскресенье осудил последнюю часть франшизы Marvel «Черная пантера», в которой изображены французские войска, пойманные при попытке украсть ресурсы, принадлежащие вымышленному африканскому королевству Ваканда.

«Я решительно осуждаю это ложное и вводящее в заблуждение представление о наших вооруженных силах», — написал Себастьян Лекорню в Twitter, отвечая на отрывок из фильма.

Сцена показывает группу связанных французских солдат, которых приводят на собрание ООН, что ставит в неловкое положение посла Франции во всемирной организации после того, как они были пойманы во время секретной миссии на базе Ваканды в Мали.

Журналист Жан Бексон, разместивший клип «Черная пантера», отметил: «Злые французские наемники, действующие в Мали, одеты как солдаты из операции «Бархан», реальной военной миссии».

Франция особенно чувствительна к своему имиджу в Западной Африке после того, как военные хунты в Мали и Буркина-Фасо потребовали вывода французских войск, дислоцированных в регионе Сахеля с 2013 года для борьбы с джихадистами.

«Я помню и чту 58 французских солдат, которые погибли, защищая Мали по ее просьбе от исламистских террористических группировок», — написал Лекорню.

Министерство обороны сообщило, что Франция не призывает к изъятию или цензуре произведения искусства.

Но «нельзя допустить никакого ревизионизма в отношении недавних действий Франции в Мали: мы вмешались по просьбе графства для борьбы с вооруженными террористическими группами, далекими от истории, рассказанной в фильме, а именно с французской армией, пришедшей грабить природные ресурсы», — добавили в министерстве.

Карикатуры в интернете показывают, как Франция отправляет скелеты и гигантскую змею, чтобы «завоевать всю Африку».

«Мы сталкиваемся с паровым катком, который играет с восприятием местных жителей» признал французский военный источник ранее в этом месяце.

В ноябре президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что сегодня «влияние на умы» является «стратегическим приоритетом».

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