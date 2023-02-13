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Dell присоединилась к списку технологических компаний, которые сокращают рабочие места. Согласно отчету Bloomberg, компьютерный гигант сократит 6650 рабочих мест. Увольнения, вероятно, коснутся 5% сотрудников компании по всему миру. После сокращения рабочих мест количество сотрудников упадет до самого низкого уровня с 2017 года.
Записка генерального директора для сотрудников
Джефф Кларк написал в служебной записке для сотрудников. «Раньше мы сталкивались с экономическими спадами и стали сильнее… Мы будем ждать, когда рынок восстановится».
Мировые поставки ПК упали на 28% в четвертом квартале 2022 года
Кларк также упомянул о других мерах по сокращению расходов, принятых компанией. К ним относятся мораторий на найм и ограничения на поездки. Этого, как он сказал в меморандуме, «уже недостаточно». Реорганизация отделов и сокращение рабочих мест — это возможность повысить эффективность, сообщил Bloomberg News представитель компании.
Падение продаж ПК нанесло ущерб Dell
Сообщается, что после периода пандемии, когда наблюдался бум продаж ПК, рынок начал падать. Хотя это затронуло каждого игрока в индустрии ПК, особенно пострадала Dell, поскольку компания получает 55% своего дохода от компьютерного бизнеса. В отчете упоминается что Dell больше всех пострадала из-за снижения продаж ПК в последнем квартале 2022 года. Выручка американской компании упала на 37% по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Согласно данным Bloomberg, 31 января 2020 года численность сотрудников Dell увеличилась примерно до 165 000 человек, что является последним случаем роста численности сотрудников за последние годы. С тех пор эти цифры последовательно снижались, а численность персонала, согласно последним оценкам, снизилась до 133 000 человек.