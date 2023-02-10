На этой неделе Intel объявила о прекращении производства процессоров 11-го поколения серии Rocket Lake. В то же время были опубликованы объявления о жизненном цикле продуктов для всего семейства Rocket Lake и поддерживаемых наборов микросхем.
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Intel заявила, что будет принимать заказы на свои процессоры 11-го поколения до 25 августа и завершит производство к февралю 2024 года, чтобы связанные компании и розничные продавцы могли запастись тем, что им нужно.
На самом деле, немногие пользователи пожалеют о прекращении выпуска серии Rocket Lake. Процессор Rocket Lake 11-го поколения был последним 14-нм технологическим продуктом, сейчас Intel производит процессоры по 10-нм техпроцессу. Core i9-11900K разработан с новой архитектурой ЦП Cypress Cove.
Пожалуй, самый большой недостаток 11-го поколения — это энергопотребление. В тестах флагманский чип Rocket Lake потреблял на 68% больше энергии, чем его тогдашний конкурент Ryzen 9 5900X. Это стало очень чувствительно, поскольку стоимость энергии, такой как электричество и газ, значительно возросла.
В любом случае, любой, кто хочет получить более старый чип Intel Core, должен поторопиться. Однако, если иметь в виду возможность его длительного использования в будущем, новый Core i9-13900K намного лучше 11900K по всем параметрам.