В случае ядерной войны только Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Соломоновы острова и Вануату останутся пригодными для жизни.

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Журнал Risk Analysis недавно провел исследование, в ходе которого выяснилось, что Австралия и Новая Зеландия — самые безопасные страны, которые переживут ядерную войну. Так же, если по каким-то причинам население Земли окажется на грани вымирания, то именно эти страны смогут вернуть его к существованию.

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В исследовании также было сказано, что помимо ядерной войны, если на Земле будет недостаток света из-за извержения супервулкана или из-за столкновения с астероидом, то Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Соломоновы острова и Вануату останутся в пригодном для жизни состоянии.

На фото Австралия. В отчете утверждалось, что эта страна является самой безопасной страной, способной пережить ядерную войну.

Исследование сравнило 38 островных стран

Исследователи протестировали 38 островных стран по 13 шкалам. К ним относятся производство продовольствия, воздействие стихийного бедствия на климат, самообеспечение с точки зрения энергии. Согласно отчету, Австралия и Новая Зеландия очень сильны в производстве сельскохозяйственной продукции. Но Австралия является лучшей из них. Возможности Австралии по снабжению продовольствием настолько высоки, что, не считая собственного населения, она может удовлетворить нехватку продовольствия еще от 10 до 100 миллионов человек.

Австралии, возможно, придется нести на себе всю тяжесть дружбы с Америкой. Хоть в отчете Австралия названа самой безопасной страной для избежания ядерной атаки, все же в отчете говорится о таком недостатке этой страны, который увеличивает вероятность ядерной атаки именно на Австралию. Этот недостаток — дружба с Америкой и Англией. На самом деле обе эти страны имеют споры со многими странами. В такой ситуации дружба с ними может дорого обойтись Австралии.

Фотография времен кубинского ракетного кризиса 1962 года. На этом кадре американский самолет P2V Neptune летит над российским военным кораблем. В это время Америка и Россия были на грани ядерной войны.

Страх перед ядерной войной растет с каждым годом. В докладе также утверждается, что существует возможность ядерной войны даже в мирное время, т.е. время, когда нигде в мире не идет война. В это время ядерная война может начаться либо случайно, либо из-за стечения обстоятельств, либо из-за какого-то технического сбоя.

Согласно исследованиям, вероятность случайного начала ядерной войны увеличивается на 1% каждый год.

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