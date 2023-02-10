Самый быстрый в мире электромобиль Batista: скорость от 0 до 100 км/ч всего за 1,86 секунды, разработан индийским автопроизводителем, принадлежащим компании Mahindra.

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Самый быстрый в мире электромобиль Hyper GT Battista был представлен в четверг (9 февраля) на проходящем в Хайдарабаде E-Motor Show. Этому автомобилю требуется всего 1,86 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч в реальных условиях, что является официальным рекордом.

Автомобиль разгоняется до 200 км/ч всего за 4,75 секунды. Компания поработала над стабильностью и торможением автомобиля. Компания утверждает, что автомобиль можно остановить на скорости от 100 до 0 на расстоянии 31 метра.

Этот автомобиль был спроектирован и разработан индийской автомобильной компанией Mahindra & Mahindra, итальянским брендом роскошных автомобилей Automobili Pininfarina. Электромобиль примет участие в первом в истории Гран-при E в Индии, который начнется 11 февраля.

С максимальной скоростью 350 км/ч Batista приводится в движение четырьмя отдельными двигателями, которые передают мощность на все четыре колеса, производя общую выходную мощность 1400 кВт. Вместе эти моторы развивают мощность 1900 л.с. и крутящий момент 2300 Нм. Максимальная скорость автомобиля составляет 350 км/ч. Battista запрограммирован на пять различных режимов вождения.

Запас хода и аккумулятор Автомобиль питается от литий-ионного аккумулятора мощностью 120 кВтч, который обеспечивает запас хода 476 км на одной полной зарядке. Весь корпус и шасси Hyper GT Batista изготовлены из углеродного волокна. На сборку одной модели автомобиля уходит более 1250 часов. Компания изготовит всего 150 единиц этого автомобиля.

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