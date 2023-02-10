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Ученые работают над экранированием солнечных лучей для торможения глобального потепления
Ученые нашли странный способ уменьшить глобальное потепление. Они стремятся охладить солнце.
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Ведутся работы над технологией предотвращения попадания солнечных лучей на землю

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Ученые занялись охлаждением Солнца, чтобы остановить глобальное потепление, многие эксперты считают это  началом катастрофы. Ученые нашли странный способ уменьшить глобальное потепление. Они стремятся охладить солнце. В рамках этой техники, называемой солнечной геоинженерией, солнечное тепло будет отражено так, что на землю попадет минимум солнечного света. В последнее время в него были вложены большие средства. В то же время большая часть ученых считает его очень опасным и разрушительным экспериментом.

В июне 1991 года произошло извержение вулкана Пинетабу на Филиппинах. Пепел от крупнейшего взрыва 20-го века поднялся в небо примерно на 28 миль. После этого в течение следующих 15 месяцев температура во всем мире снизилась примерно на 1 градус. Из-за пепла солнечные лучи не могли достичь земли. Это дало ученым новую идею. Он думал, что если между солнцем и атмосферой воздвигнуть слой чего-то, то солнечные лучи не дойдут до нас. В этом процессе, известном как солнечная геоинженерия, ученые будут распылять диоксид серы на верхнюю часть атмосферы (стратосферу) с помощью больших воздушных шаров. 

Идея уменьшить глобальное потепление возникла после того, как увидела снижение температуры из-за застывшего пепла после извержения вулкана.

Сера обладает теми свойствами, которые отражают яркие солнечные лучи. Считается, что с этим "щитом" земля сможет избавиться от сильного солнечного света. Помимо распыления серы, ученые также находят много других способов решения этой задачи. Одним из них является подготовка космического навеса. При этом солнечные лучи будут отражаться и отводиться на другую сторону через нечто вроде зеркала в пространстве. Существуют и другие методы, такие как засев облаков, при котором воздух будет поддерживаться влажным за счет постоянного затуманивания его морской водой, чтобы тепло не могло достичь его. Кроме того, есть и варианты, в которых крыши зданий будут выкрашены в белый цвет. 

 Многие компании мира начали работать над технологией уменьшения влияния солнечного света. Недавно британская неправительственная организация Degrees Initiative объявила, что на исследования в области солнечной энергетики будет выделено около девяти миллионов долларов. В настоящее время это исследование проводится в общей сложности в 15 странах. Помимо этой НПО, есть много других организаций, которые финансируют подобные исследования. Даже такие учреждения, как Оксфорд и Гарвард, проводят исследования в этой области.

Наиболее удивительным аспектом исследования является то, что бедные страны или страны с низким уровнем дохода были выбраны в качестве выборки для этого проекта, заявляя, что они уменьшают глобальное потепление, в то время как развитые страны загрязняют больше. Подумайте об этом так: средний американец производит 14,7 метрических тонны углекислого газа в год, а типичный индус производит 1,8 метрических тонны. Большие страны несут большую ответственность за глобальное потепление, но целевой областью эксперимента становятся развивающиеся страны. Многие ученые также выдвигают возражения по этому поводу. 

В конце 2022 года стартап Make Sunsets, работающий над солнечной геоинженерией, отправил в небо Мексики два больших воздушных шара. Эти воздушные шары, наполненные диоксидом серы, якобы должны были уменьшать солнечный свет, но правительство Мексики немедленно запретило этот эксперимент. Они считают, что покрытие слоя атмосферы ядовитым газом может показаться способом остановить изменение климата, но на самом деле это может быть очень опасно. Диоксид серы сам по себе является ядовитым газом, который может вызывать многие респираторные заболевания. В такой ситуации постоянное присутствие его частиц в воздухе будет нести серьезную угрозу здоровью.

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Ученые Массачусетского технологического института утверждают, что благодаря этому газу будет искусственно отражаться солнечный свет. Это увеличит риск засухи и голода. Самая большая опасность заключается в том, что из-за серы пострадает озоновый слой. За счет этого этот слой, защищающий нас от опасных ультрафиолетовых лучей, станет тоньше, из-за чего усилится страх перед смертельными заболеваниями вроде рака.

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#солнце #глобальное потепление #эксперементы
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