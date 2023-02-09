Конечной целью проекта является естественное рождение детей за пределами земли и заселение новых миров.

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Человек впервые отправился в космос в 1961 году. С тех пор у всех в голове вопрос: могут ли дети рождаться в космосе? Ученые всего мира не смогли разгадать эту загадку даже спустя 62 года. Однако ответ на этот вопрос вскоре могут дать ученые из Великобритании и Нидерландов.

Дети будут рождаться после лечения ЭКО.

Британские ученые создают модуль Assisted Reproduction Technology in Space (ARTIS) в сотрудничестве с голландской компанией Spaceborn United. При этом в космос будет отправлен биоспутник. Внутри него эмбрион родится в результате лечения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Затем он будет принесен на землю и в утробу женщины. Эти дети, родившиеся на Земле, будут называться «космическими младенцами».

Доктор Эгберт Адельбрук, основатель Spaceborne, говорит: «Конечная цель этого проекта — естественно производить детей за пределами Земли. Однако перед этим нам предстоит испытать существующие технологии в космосе. Только после этого в центре внимания будут секс, беременность и роды в космосе.

Сначала эксперимент будет проведен на крысах.

В рамках этого проекта сначала будут проведены эксперименты на крысах. Их сперма и яйцеклетки будут оплодотворены в космосе. Первый полет для проверки технологии модуля будет осуществлен из Канады в апреле. По словам исследователей, полнофункциональный биоспутник с работающим ЭКО будет готов через 18-24 месяца.

У Spaceborne есть поддержка компании Асгардия. Эта компания была создана в 2016 году. Ее цель — основать первое в мире человеческое поселение в космосе. Компания утверждает, что в этом населенном пункте уже зарегистрировались 10 миллионов человек.

Эксперимент на людях в ближайшие 5 лет

Доктор Адельбрук говорит, что в ближайшие 5 лет биоспутники могут быть отправлены в космос с человеческими клетками. Также к 2031 году может быть осуществлена доставка первого человеческого ребенка в космос. В настоящее время это будет возможно только на нижней орбите Земли.

Беременные женщины и медицинский персонал будут выбраны очень продуманно. Женщины, на которых будет проводиться эксперимент, должны иметь опыт как минимум двух успешных родов. Их тело также должно иметь силу выдерживать высокую радиацию.

30 женщин забеременеют вместе

По словам доктора Эдельбрука, спланировать весь процесс рождения детей в космосе будет очень сложно. При этом необходимо учитывать предположение о температуре, погоде или запуске ракеты. Эксперименты нельзя проводить только на одной беременной женщине. Одновременно будут беременеть около 30 женщин.

Исследователи говорят, что эксперименты на мышах и клетках человека покажут безопасность беременности и родов в космосе. Он надеется, что через несколько лет в космосе начнут рождаться дети, а в будущем люди смогут отправиться на другую планету и основать собственную колонию.

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