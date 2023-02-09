Когда в прошлом году ChatGPT стал публичным, его хвалили за возможность быстрого создания контента и скрытый в нем потенциал. Тем не менее, многие критики скептически отнеслись к его возможностям, предполагая, что он подвержен ошибкам.
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Это не помешало индийской молодежной организации назначить ChatGPT своим генеральным директором.
CS India это, пожалуй, первая и единственная организация, в которой ИИ находится у руля, как в сериале «Воспитанные волками», где всем поселением управляет суперкомпьютер ИИ.
Что будет делать ChatGPT в качестве генерального директора?
По словам основателя и генерального директора Кунала Шармы, ChatGPT будет контролировать повседневную деятельность CS India и способствовать росту и расширению организации.
«ChatGPT будет использовать свои передовые навыки обработки языка для анализа рыночных тенденций, выявления новых возможностей взаимодействия и разработки стратегий для повышения лидерства и развития молодых людей в Индии», — говорится в пресс-релизе.
«ChatGPT — идеальный кандидат, чтобы возглавить нашу организацию в этой миссии, поскольку его передовые возможности обработки языка и способность анализировать огромные объемы данных делают его подходящим для наших усилий по расширению возможностей молодежи Индии посредством лидерства и развития», — сказал Шарма.
CS India, по сути, предоставляет молодым людям инструменты для достижения их целей, чему может помочь недавно назначенный генеральный директор ChatGPT в качестве «важнейшего партнера».
«Благодаря передовым навыкам обработки языка и глубокой приверженности расширению прав и возможностей молодых людей ChatGPT готов привести CS India к новым высотам успеха и влияния», — говорится в релизе.
ChatGPT — это мощная модель обработки языка, которая может быстро отвечать пользователям на несколько запросов. На данный момент ChatGPT не может обрабатывать информацию после 2021 года, но даже тогда его возможности послужили предупредительным звоночком для Google, компании, которая с тех пор представила собственную версию под названием «Бард». Microsoft также включает расширенную версию ChatGPT в свою поисковую систему Bing и браузер Edge.