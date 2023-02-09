Развлекательный гигант Disney увольняет 7000 сотрудников, чтобы сократить расходы, объявил его генеральный директор Боб Айгер.
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Во время отчета компании о прибылях и убытках за декабрьский квартал он сказал, что этот шаг «необходим для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня».
«Я не принимаю это решение легкомысленно. Я с огромным уважением и признательностью отношусь к таланту и самоотверженности наших сотрудников по всему миру, и я осознаю влияние этих изменений», — сказал Айгер.
Что касается контента, Disney рассчитывает сэкономить около 3 миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет.
Он сказал, что в рамках стратегической реорганизации будет три основных бизнес-сегмента: Disney Entertainment, ESPN и Disney Parks, Experiences и Products.
«Эта реорганизация приведет к более экономичному, скоординированному и упорядоченному подходу к нашей деятельности, и мы стремимся к более эффективному ведению нашего бизнеса, особенно в сложных экономических условиях. В связи с этим мы нацелены на экономию 5,5 миллиардов долларов по всей компании», — сказал генеральный директор.
Стриминговый бизнес компании потерял около 1,5 миллиарда долларов в прошлом квартале.
Согласно текущим прогнозам, Disney+ выйдет на прибыль к концу 2024 финансового года.
Disney Plus добавил всего 200 000 подписчиков в США и Канаде, в общей сложности 46,6 миллиона, в то время как его международное предложение (исключая HotStar) увеличило количество участников на 1,2 миллиона.
Подразделение Disney, ориентированное на потребителя, в которое входят его потоковые сервисы, увеличило выручку на 13% до 5,3 млрд долларов, а операционные убытки составили почти 1,1 млрд долларов.