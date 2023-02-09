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Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
Акции материнской компании Alphabet упали на 8%, или 8,59 доллара за акцию, до 99,05 доллара и были одними из самых активно торгуемых на биржах США.
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Нью-Йоркской фондовой бирже Alphabet потеряла в стоимости акций более 100.000.000.000$ в среду после того, как в рекламном ролике опубликованном Google через социальные сети чат-бота Bard была допущена ошибка. Агентство Reuters первым указало на ошибку в объявлении Google, которое дебютировало в понедельник, о том, какой спутник впервые получил фото планеты за пределами Солнечной системы Земли. Акции Alphabet, материнской компании Google, упали на 8%, или 8,59 доллара за акцию, до 99,05 доллара и были одними из самых активно торгуемых на биржах США.

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В рекламном ролике было показано GIF-видео Bard через Твиттер, назвав чат-бота «площадкой для любопытных», которая сможет сделать сложные темы гораздо проще, но дал неправильный ответ, который был замечен всего за несколько часов до запуска Барда.

«Это сбой, и он сурово наказал акции за это, что оправдано, потому что, все очень взволнованы тем, что Google собирается противостоять Microsoft, выпустив довольно приличный продукт», — сказал Деннис Дик, основатель и аналитик по структуре рынка в Triple D Trading. Презентация Google состоялось сразу после того, как Microsoft рассказала о своих планах по интеграции своего конкурирующего чат-бота ChatGPT в поисковую систему Bing и некоторые другие продукты, что является серьезной проблемой для Google, которая в течение многих лет опережала Microsoft в технологиях поиска. В рекламе Барду задается вопрос: «Про какие открытия телескопа Джеймса Уэбба (JWST) я могу рассказать своему 9-летнему ребенку?» Бард отвечает несколькими ответами, в том числе одним, предполагающим, что JWST первым получил снимки планеты за пределами Солнечной системы. Это неверно, поскольку первые снимки были сделаны Очень Большим Телескопом (VLT) Европейской южной обсерватории в 2004 году, что подтверждает НАСА. Представитель Google сообщил: «Это всего лишь еще раз доказывает важность всестороннего тестирования, которое будет запущен на этой неделе с помощью». «Мы проанализируем обратную связь от пользователей с нашим внутренним тестированием, чтобы быть уверенными, что ответы Барда соответствуют заданной высокой планке качества, безопасности и обоснованности информации». Ошибка была обнаружена за несколько часов до запуска в Париже, когда старший исполнительный директор Прабхакар Рагхаван заявил, что пользователи будут использовать эту технологию для взаимодействия с информацией «совершенно новыми способами». Google планирует внедрить чат-бота в свой поисковый сервис в ближайшие недели. «Последние несколько недель Google изо всех сил пытался наверстать упущенное в поиске, и это привело к тому, что вчерашнее объявление было поспешным, а во время демонстрации был опубликован неправильный ответ», — сказал Гил Лурия, старший аналитик программного обеспечения в DA Davidson. На момент написания статьи рекламу просмотрели в Твиттере более миллиона раз.

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Вслед за Microsoft и Google китайская Baidu объявила, что в следующем месяце объявит о создании чат-бота с искусственным интеллектом, а глобальная индустрия информационных технологий усиливает конкуренцию за поисковые службы искусственного интеллекта. Это соревнование было вызвано взрывной популярностью ChatGPT, который был впервые выпущен в конце ноября прошлого года и всего за два месяца превысил 100 миллионов пользователей.

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#google #chatgpt #alphabet #поиск #искуственный интелект #bard
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