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eBay объявляет о сокращении 500 рабочих мест, что сократит численность работников на 4%
Google, Amazon, Meta, Microsoft и теперь eBay, присоединились к массовым увольнениям в 2023 году
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Несколько технологических гигантов, в том числе Google, Amazon, Meta, Microsoft и другие, уже объявили о массовых увольнениях в 2023 году. В настоящее время все больше компаний присоединяются к этой волне и объявляют о новых сокращениях рабочих мест. Фирма электронной коммерции eBay Inc объявила, что уволит 500 сотрудников по всему миру. Количество сотрудников, которые будут уволены, составляет 4% от общего числа сотрудников компании.

Почему eBay объявила о сокращении рабочих мест.

Согласно отчету CNBC, генеральный директор eBay Джейми Янноне в служебной записке сказал, что компания решила сократить расходы после анализа глобальной макроэкономической ситуации «за последние несколько месяцев».

Он также упомянул, что эти увольнения «укрепят способность eBay предоставлять своим клиентам лучший сервис». Как написано в служебной записке, эти последние сокращения рабочих мест также помогут eBay сосредоточиться на областях, где он может оказать «наибольшее влияние». Тем не менее, акции американского интернет-магазина выросли примерно на 1% на вторичном рынке после объявления о сокращении рабочих мест. Iannone также написал сообщение своим сотрудникам, в котором говорится: «Это изменение дает нам дополнительное пространство для инвестиций и создания новых возможностей в областях с высоким потенциалом — новых технологиях, клиентских инновациях и ключевых рынках».

Увольнения в 2023 г. 

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Несколько американских компаний, включая Goldman Sachs Group Inc и Alphabet Inc уже уволила тысячи сотрудников в 2023 году. Этот шаг был направлен на защиту компаний от высокой инфляции и повышения процентных ставок. Недавно Zoom также объявил об увольнениях. Платформа для видеоконференций уволит около 1300 сотрудников, или около 15% ее рабочей силы. Технологические компании закончили 2022 год с мрачными прогнозами. Чтобы справиться с этим, компаниям по всему сектору пришлось сократить тысячи рабочих мест, чтобы исправить ситуацию с чрезмерным наймом в период Covid. Технологические фирмы также увольняют своих сотрудников, чтобы подготовиться к «периоду более медленного роста сектора». Волна увольнений захлестнула не только стартапы и фирмы среднего размера, но и таких технологических гигантов, как Amazon, Microsoft и материнскую компанию Google Alphabet. Согласно отслеживающему сайту Layoffs.fyi, в 2023 году 312 технологических компаний уволили 97 020 сотрудников. Другие компании, такие как Zoom, Dell, Pinterest и Tinder, владелец Match, присоединились к этой кампании совсем недавно. Эти фирмы объявили о сокращении рабочих мест, чтобы справиться с расходами в условиях надвигающегося глобального экономического спада.

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