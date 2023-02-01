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Ученые создали робота похожего на жидкого терминатора
Создан робот, который превращается в жидкость, после чего возвращается в твердую форму.
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Мир робототехники постоянно меняется. Теперь ученые создали робота, который меняет свою форму прямо как в голливудском фильме «Терминатор-2». При необходимости он может менять свое состояние с твердого на жидкое и обратно.

Посмотрите, как он возвращается к своей форме после таяния.


Ожидается, что в будущем этого робота можно будет использовать в сборке или ремонте электронных устройств или в медицинских нуждах. Инженер Чанфэн Пан из Китайского университета Гонконга сказал, что предоставление роботам возможности превращаться в жидкое и твердое состояния увеличивает их возможности. Вместе с людьми они могут создавать новые инструменты разными способами. Они могут заниматься ремонтом или доставлять лекарство в целевую часть тела.

Ученые использовали галлий для создания этого робота. Это мягкий металл, который плавится при температуре 29,76 градусов Цельсия. Вы можете расплавить галлий, держа его в руке. Ученые смешали галлиевую матрицу с магнитными частицами. Он получил название «Магнитоактивная машина для фазового перехода твердого тела в жидкость». Кармел Маджиди, инженер-механик из Университета Карнеги - Меллона, говорит, что магнитные частицы выполняют две функции. Во-первых, они активируют галлиевую матрицу для переменного магнитного поля и это создает индукцию. В веществе выделяется тепло и оно начинает таять. Во-вторых, благодаря магнитному полю галлий приобретает подвижность. Благодаря этим свойствам и был изготовлен робот. Затем были проверены его подвижность и способность менять форму. Выяснилось что он не просто меняет форму, он может преодолевать небольшие препятствия. Даже разорвав себя на части, он может снова соединиться и вернуться к старой форме, воссоединяясь с самим собой. 

В перспективе этот робот сможет убирать инородные вещества изнутри желудка без хирургического вмешательства. Пока только теоретически, но доставив этого робота внутрь желудка в виде капсулы он сможет окружить застрявшую в желудке вещь и достать ее наружу. 

Еще одно из возможных назначений этого робота это ремонт, он сможет добраться до места перегорания электрической цепи и починить ее. Он сам может присоединиться к разорванной цепи, став проводником или припоем. 

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Это исследование было недавно опубликовано в Matter Journal.

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#робот #терминатор
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