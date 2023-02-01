OLX Group присоединяется к волне массовых увольнений по всему миру.

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OLX — мировой лидер в сфере содействия торговле присоединяется к волне массовых увольнений и сокращает 15% своей рабочей силы или более 1500 сотрудников по всему миру, в рамках реструктуризации на фоне опасений глобального экономического замедления и рецессии. Представитель компании сказал: «OLX принимает необходимые меры для сокращения структуры своих затрат в свете меняющихся макроэкономических условий. Мы сокращаем численность нашей рабочей силы в компании. Это необходимо для реализации будущих амбиций». В компании, принадлежащей Prosus, работает более 10 000 сотрудников по всему миру. Prosus контролируется южноафриканским интернет-гигантом Naspers. Об увольнениях в OLX Group впервые сообщила The Financial Express. На прошлой неделе DealStreet Asia сообщила, что OLX Group намерена сократить свои операции в Индонезии и выставить автомобильный бизнес на продажу. В феврале 2021 года OLX Group назначила Гаутама Такара, бывшего президента и генерального директора Star Sports, глобальным генеральным директором своего подразделения подержанных автомобилей OLX Autos.