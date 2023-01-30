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Телефон Realme Coca-Cola недавно был замечен в просочившемся в сеть рендере. За последние несколько дней в сети появилось много слухов об этом телефоне. Теперь информация о скором выходе телефона Coca-Cola подтверждена Realme. Компания выпустила тизер нового фирменного телефона на своем веб-сайте.
Специальная страница на сайте Realme, созданная для телефона Realme Coca-Cola Special Edition, подтвердила, что компания работает над новым фирменным телефоном.
Coca-Cola планирует выпустить этот специальный телефон в первом квартале этого года. Сначала он будет запущен в Индии, и, возможно, мы увидим его и на других рынках.
Cola phone — это ребрендинг REALME 10 4G, который отличается особым красным цветом и логотипом Coca-Cola на задней панели устройства. Ожидается, что телефон будет иметь специальную тему и, возможно, уникальную коробку. Вот основные характеристики этого телефона: - 6,4-дюймовый AMOLED, дисплей FHD +, 90 Гц - Helio G99 SOC - 50-мегапиксельная основная камера - аккумулятор 5000 мАч.