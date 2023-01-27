Бюллетень ученых-ядерщиков продвинул минутную стрелку на 10 секунд за 3 года, ближе всего к полуночи с момента первого объявления в 1947 году, ссылаясь на войну в Украине, климатический кризис и ядерную угрозу, указывая на ответственность за провалы мирового лидерства.

Чиновники из Бюллетеня ученых-ядерщиков объявляют результаты корректировки минутной стрелки в роковой день 2023 года

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Минутная стрелка «Часов Судного дня», предупреждающих о гибели Земли, за три года передвинулась на 10 секунд до «90 секунд до полуночи».

Это приблизило минутную стрелку «Часов Судного дня» к полуночи с тех пор, как она была впервые установлена в 1947 году. Полночь символизирует гибель, о которой предупреждают ученые.

Комитет по науке и безопасности Бюллетеня ученых-ядерщиков США объявил 24-го числа (по местному времени), что часы скорректированы, сославшись на российскую агрессию в Украине и повышенный риск распространения ядерного оружия в качестве основных причин.

Комитет также сослался на распад глобальных норм и институтов, необходимых для снижения рисков, связанных с биологическими угрозами, такими как COVID-19, и передовыми технологиями, наряду с климатическим кризисом, а также поддерживаемую государством фальшивую информацию и прорывные технологии в качестве причин для корректировки. минутная стрелка.

Ранее Общество ученых-ядерщиков сохраняло этот статус в течение последних трех лет с тех пор, как минутная стрелка часов была переведена на 100 секунд до полуночи, ссылаясь на то, что правительства во всем мире не функционируют должным образом перед лицом глобальных угроз в 2020 году.

«Соединенные Штаты, Россия и Китай осуществляют полномасштабные программы модернизации ядерного оружия и накрывают стол для опасной новой гонки «третьего ядерного века», при этом гонка вооружений в Южной Азии и гонка ракетных вооружений в Северо-Восточной Азии рисуют мрачную картину. «Бюллетень ядерщиков», — сказал он.

Бюллетень ученых-ядерщиков сообщает, что срок действия Нового соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений (Новый СНВ), последнего договора о ядерном оружии между Соединенными Штатами и Россией, истекает в 2026 году, вероятность увеличения Китаем своего ядерного арсенала в пять раз к 2035 году, В качестве примеров открытия «третьей ядерной эры» приводились усиление испытаний ракет средней и большой дальности в Корее, а также Иран, наращивание мощностей по обогащению урана в Индии и продолжающаяся Индией модернизация ядерного оружия.

«Девяносто секунд до полуночи — это самая близкая к полуночи из всех корректировок времени в истории, и мы не воспринимаем это решение легкомысленно», — сказала Рэйчел Бронсон, президент Бюллетеня ученых-ядерщиков. Мы призываем их вложить в это все свои силы».

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал: «Три года назад я был там, когда в последний раз регулировал стрелки часов в роковой день. Лидеры не прислушались к предупреждениям 2020 года, и мы все продолжаем расплачиваться за это». сказал.

"Многие кризисы, с которыми сталкивается наш мир сегодня, имеют одну общую черту: неспособность руководства", - сказал бывший президент Монголии Чахьягинг Элбекдорж. Нам нужен коллективный ответ, основанный на этом", - сказал он.

Доктор Сиван Карта, старший автор 6-го оценочного доклада МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата) и член Комитета по научной безопасности Трудов ученых-ядерщиков, сказал: «Чтобы справиться с климатическим кризисом, нам нужно доверие к многостороннему управлению. и институты сотрудничества, которые были созданы вторжением в Украину. Геополитический раскол подорвал доверие между странами и желание мира к сотрудничеству».

История регулировки минутной стрелки «Часов судного дня» с 1947 года

Часы «Судного дня» были созданы Бюллетенем ученых-ядерщиков в 1947 году, чтобы предупредить об опасности гонки ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом в то время. Начиная с «7 минут до полуночи» в первый год и до прошлого года, он играл роль предупреждающего сигнала, информирующего об опасном состоянии Земли, переходя туда и обратно между «17 минутами назад» и «100 секундами». назад'.

Минутная стрелка была скорректирована в общей сложности 25 раз, перемещаясь вперед 17 раз и назад 8 раз. В 2007 году Общество ученых-ядерщиков добавило изменение климата к новой угрозе вымиранию человечества.

Бюллетень ученых-ядерщиков, который ведет часы «Судного дня», представляет собой группу, созданную в 1945 году учеными-ядерщиками, в том числе участниками Манхэттенского проекта, американской программы разработки ядерной бомбы. «Часы Судного дня» определяются комитетом организации по науке и безопасности в консультации со спонсорским комитетом, в который входят 10 нобелевских лауреатов.

Тот факт, что «Часы Судного дня» заработали за 7 минут до полуночи 76 лет назад, был обусловлен дизайнерскими, а не научными причинами.

Мартил Лангсдорф, создатель первых часов Судного дня, которые появились на обложке июньского выпуска «Бюллетеня ученых-атомщиков» за 1947 год, объяснил, почему первая минутная стрелка была установлена на «семь минут до полуночи», сказав: мои глаза. "Потому что я видел это", сказал он.

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