Очень странное устройство было представлено на CES 2023.

Я не собираюсь критиковать концепцию виртуальной реальности (VR). Никто не отрицает что VR в будущем даст много полезного людям. Но даже при этом будет нелегко защищать этот странный VR-микрофон, появившийся на CES 2023. Он напоминает орудие пыток из средневековья. Функции по улучшению коммуникации в VR-пространстве он конечно выполняет, но дизайн весьма причудливый. Неужели можно носить такой нелепый гаджет и выглядеть таким же счастливым, как на рекламных фото компании?

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Название этого устройства Mutalk. Микрофон снижает окружающий шум и уменьшает фактическую потерю голоса в среде виртуальной реальности. Устройство, похожее на собачий намордник или кормушку для лошади, носится перед ртом. Это как наушники с шумоподавлением, только закрывает рот, а не уши. Внутренний микрофон усиливает голос в среде виртуальной реальности, и в то же время изолирующий материал не позволяет звуку быть услышанным снаружи. Другими словами, он разработан, чтобы упростить рассказ личных историй в виртуальной реальности. Это может показаться довольно полезным для таких вещей, как деловые встречи, но даже в этом случае я настроен скептически.

Shiftall, производитель этого интригующего устройства, утверждает, что оно может работать более 10 часов от батареи. Хотя трудно представить, что можно носить Mutalk так долго. Я бы не хотел, чтобы другие видели, как я ношу это устройство. Лично я считаю, что это очень нестандартный дизайн. Но если вы можете позволить себе заткнуть рот, чтобы улучшить свои впечатления от виртуального чата, вам стоит это попробовать.

Mutok доступен для macOS, iOS, Android и Windows, и ожидается, что продажи начнутся этим летом. Цена 200 долларов.

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