Сложности с компоновкой "железа" и батареи в легких очках все еще непреодолимы.

Долгожданный проект AR Glasses от Apple снова откладывается. Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что разработка Apple очков дополненной реальности была отложена на неопределенный срок из-за «технических проблем» и теперь официально приостановлена. «Мечта Apple о создании легких очков дополненной реальности, которые можно носить весь день, сбудется всего через несколько лет», — сказал он.Очки дополненной реальности являются одним из так называемых продуктов Reality, над которыми, как говорят, работает Apple. Первым продуктом, который будет анонсирован, почти наверняка будет тяжелая гарнитура, сочетающая AR (дополненную реальность) и VR (виртуальную реальность), а не очки, и релиз ожидается этой весной. Он полностью закрывает глаза пользователя и использует камеру, чтобы показать то, что на самом деле находится перед пользователем на высококачественном дисплее. В прошлом Apple планировала выпустить серию гораздо более легких устройств с очками примерно через год после выпуска гарнитуры, но теперь эти планы под вопросом.Apple не единственная, кто борется с разработкой очков AR. Концепция очков дополненной реальности, которая накладывает информацию и уведомления в соответствии с реальным изображением и подходят для повседневного использования, в отличие от глубокого погружения, обеспечиваемого гарнитурой, закрывающей глаза. Но даже такие продукты, как Google Glass, не имели успеха.По словам Гурмана, с технической точки зрения очки сделать сложнее, чем наушники, потому что к ним предъявляются гораздо более строгие требования по весу, объему и эстетике, и их можно носить в течение более длительного периода времени. Кроме того, даже если вы можете использовать его всего два часа, вам понадобится отдельная портативная батарея. Проблемы с процессором, программным обеспечением и производством также не решены.

Вместо AR-очков выпускается «дешевая MR-гарнитура»

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Apple остановила проект очков AR из-за этих препятствий, но планирует выпустить более дешевую версию своего устройства смешанной реальности (MR) этой весной. Гурман прогнозирует, что продукт будет доступен в 2024 или начале 2025 года.В нем будут использоваться компоненты класса iPhone вместо чипов класса Mac, которые, как ожидается, будут включены в существующие гарнитуры MR, чтобы снизить цену. Гурман прогнозирует, что существующая гарнитура MR будет стоить около 3000 долларов, а более дешевая версия будет стоить около 1500 долларов, чтобы конкурировать с гарнитурой от Meta.Apple даже присвоила этим двум устройствам подходящее имя. «Reality Pro» и «Reality One» упоминаются в заявке на товарный знак, которая может применяться к моделям про и начального уровня соответственно.Новость о задержке проекта, когда-то уверенно именовавшегося «Apple Glass», многих разочарует. Гурман упомянул, что надеется, что когда-нибудь Apple выпустит очки дополненной реальности. В данный момент это кажется очень далеким.