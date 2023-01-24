Очки дополненной реальности являются одним из так называемых продуктов Reality, над которыми, как говорят, работает Apple. Первым продуктом, который будет анонсирован, почти наверняка будет тяжелая гарнитура, сочетающая AR (дополненную реальность) и VR (виртуальную реальность), а не очки, и релиз ожидается этой весной. Он полностью закрывает глаза пользователя и использует камеру, чтобы показать то, что на самом деле находится перед пользователем на высококачественном дисплее. В прошлом Apple планировала выпустить серию гораздо более легких устройств с очками примерно через год после выпуска гарнитуры, но теперь эти планы под вопросом.
Apple не единственная, кто борется с разработкой очков AR. Концепция очков дополненной реальности, которая накладывает информацию и уведомления в соответствии с реальным изображением и подходят для повседневного использования, в отличие от глубокого погружения, обеспечиваемого гарнитурой, закрывающей глаза. Но даже такие продукты, как Google Glass, не имели успеха.
По словам Гурмана, с технической точки зрения очки сделать сложнее, чем наушники, потому что к ним предъявляются гораздо более строгие требования по весу, объему и эстетике, и их можно носить в течение более длительного периода времени. Кроме того, даже если вы можете использовать его всего два часа, вам понадобится отдельная портативная батарея. Проблемы с процессором, программным обеспечением и производством также не решены.
Вместо AR-очков выпускается «дешевая MR-гарнитура»Apple остановила проект очков AR из-за этих препятствий, но планирует выпустить более дешевую версию своего устройства смешанной реальности (MR) этой весной. Гурман прогнозирует, что продукт будет доступен в 2024 или начале 2025 года.
В нем будут использоваться компоненты класса iPhone вместо чипов класса Mac, которые, как ожидается, будут включены в существующие гарнитуры MR, чтобы снизить цену. Гурман прогнозирует, что существующая гарнитура MR будет стоить около 3000 долларов, а более дешевая версия будет стоить около 1500 долларов, чтобы конкурировать с гарнитурой от Meta.
Apple даже присвоила этим двум устройствам подходящее имя. «Reality Pro» и «Reality One» упоминаются в заявке на товарный знак, которая может применяться к моделям про и начального уровня соответственно.
Новость о задержке проекта, когда-то уверенно именовавшегося «Apple Glass», многих разочарует. Гурман упомянул, что надеется, что когда-нибудь Apple выпустит очки дополненной реальности. В данный момент это кажется очень далеким.