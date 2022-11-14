Окна автоматически открываются в случае утечки газа или пожара.

Выпущен инновационный оконный продукт, способный предотвратить несчастные случаи вызванные утечкой угарного газа. DB Robotics (генеральный директор Ли Бэ), компания, специализирующаяся на промышленных роботах, объявила 10 числа о том, что она разработала первого в мире «дверного (оконного) робота с искусственным интеллектом», который автоматически открывается и закрывается реагируя на чрезвычайные ситуации. Оконный робот с искусственным интеллектом, разработанный DB Robotics, может принудительно открывать окна в опасных ситуациях, таких как пожар или утечка газа. Датчики, установленные на окне, автоматически определяет концентрацию углекислого газа в помещении и информирует об этом владельца через смартфон. Если концентрация превышает норму – окно автоматически открывается чтобы принудительно выпустить угарный газ наружу. Оконный робот можно открывать и закрывать вручную, если электричество отключили из-за пожара. В дни, когда идет дождь или много мелкой пыли, робот распознает это и закрывает окно. Он предназначен для автоматического открытия и закрытия в зависимости от ситуации. Кроме того, он поддерживает голосовые команды и функции дистанционного управления. В случае чрезвычайной ситуации, такой как пожар, может быть добавлена функция автоматического оповещения. С внедрением еще на стадии строительства зданий оконные роботы с искусственным интеллектом будут способствовать не только удобству жизни, но и снижению человеческих жертв в случае стихийных бедствий и несчастных случаев. Также такие окна дадут новые возможности и повысят комфорт пожилым людям и людям с ограниченной подвижностью.

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Научно-исследовательская компания DB Robotics, основанная в 1998 году, имеет более 60 патентов, связанных с роботами, специализируется на разработке интеллектуальных роботов, которые работают в экстремальных условиях, таких как, роботы по удалению мусора с атомных электростанций, роботы по исследованию подводного грунта и др. Недавно компания сменила название с Doubaou System на DB Robotics и расширяет сферу своей деятельности с B2B (бизнес для бизнеса) на B2C (бизнес для потребителя).