Выпущен инновационный оконный продукт, способный предотвратить несчастные случаи вызванные утечкой угарного газа. DB Robotics (генеральный директор Ли Бэ), компания, специализирующаяся на промышленных роботах, объявила 10 числа о том, что она разработала первого в мире «дверного (оконного) робота с искусственным интеллектом», который автоматически открывается и закрывается реагируя на чрезвычайные ситуации. Оконный робот с искусственным интеллектом, разработанный DB Robotics, может принудительно открывать окна в опасных ситуациях, таких как пожар или утечка газа. Датчики, установленные на окне, автоматически определяет концентрацию углекислого газа в помещении и информирует об этом владельца через смартфон. Если концентрация превышает норму – окно автоматически открывается чтобы принудительно выпустить угарный газ наружу. Оконный робот можно открывать и закрывать вручную, если электричество отключили из-за пожара. В дни, когда идет дождь или много мелкой пыли, робот распознает это и закрывает окно. Он предназначен для автоматического открытия и закрытия в зависимости от ситуации. Кроме того, он поддерживает голосовые команды и функции дистанционного управления. В случае чрезвычайной ситуации, такой как пожар, может быть добавлена функция автоматического оповещения. С внедрением еще на стадии строительства зданий оконные роботы с искусственным интеллектом будут способствовать не только удобству жизни, но и снижению человеческих жертв в случае стихийных бедствий и несчастных случаев. Также такие окна дадут новые возможности и повысят комфорт пожилым людям и людям с ограниченной подвижностью.
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Научно-исследовательская компания DB Robotics, основанная в 1998 году, имеет более 60 патентов, связанных с роботами, специализируется на разработке интеллектуальных роботов, которые работают в экстремальных условиях, таких как, роботы по удалению мусора с атомных электростанций, роботы по исследованию подводного грунта и др. Недавно компания сменила название с Doubaou System на DB Robotics и расширяет сферу своей деятельности с B2B (бизнес для бизнеса) на B2C (бизнес для потребителя).