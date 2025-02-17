Последней моделью, получившей обновление безопасности за февраль 2025 года, стала Galaxy A73 5G.

Компания Samsung, начавшая обратный отсчет до стабильной версии One UI 7, продолжает распространять исправления, повышающие безопасность и конфиденциальность пользователей. Южнокорейский производитель наконец-то выпустил обновление за февраль 2025 года для еще одной модели.

Последней моделью, получившей обновление безопасности за февраль 2025 года, стала Galaxy A73 5G. Патч, имеющий номер сборки A736BXXSAEYB2, изначально доступен в некоторых азиатских странах, но в ближайшие дни станет доступен и в других регионах.

Патч для Galaxy A73 5G от февраля 2025 года имеет размер 350 МБ и обеспечивает лучший пользовательский интерфейс, устраняя более 34 уязвимостей безопасности.