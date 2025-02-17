«Project Waterworth» станет собственной информационной супермагистралью Meta* через южное полушарие.

Meta* объявила о новом амбициозном проекте подводного интернет-кабеля протяженностью более 50 000 км, который соединит Северную и Южную Америку, Африку, Азию и Австралию. Материнская компания Facebook* является совладельцем нескольких подводных коммуникационных кабелей, но этот новый план, названный Project Waterworth, по-видимому, станет первым, которым она будет единолично владеть и управлять. Meta* говорит, что это будет самый длинный кабель, развернутый до сих пор, и, вероятно, обойдется компании более чем в 10 миллиардов долларов.

Районы, которые соединит Project Waterworth, а именно восточное побережье США, Бразилия, Южная Африка, Индия, Австралия, а затем обратно на западное побережье США, уже соединены с остальным миром через несколько других подводных кабелей. Однако, если карта Meta* точна, этот проект станет первым, который напрямую соединит Бразилию с Южной Африкой. Он также будет единственным, который соединит Индию с Австралией, минуя Малаккский пролив.

«Этот проект позволит расширить экономическое сотрудничество, будет способствовать цифровому включению и откроет возможности для технологического развития в этих регионах», — заявляет компания. «Например, в Индии, где мы уже увидели значительный рост и инвестиции в цифровую инфраструктуру, Waterworth поможет ускорить этот прогресс и поддержит амбициозные планы страны по цифровой экономике».

Однако источники также говорят, что гигант социальных сетей строит этот проект так, чтобы у него была собственная физическая инфраструктура, которая избегает глобальных геополитических горячих точек. За последние несколько месяцев было несколько случаев, когда подводные кабели, в том числе используемые для связи и передачи электроэнергии, как сообщается, были перерезаны гражданскими грузовыми судами, имеющими связи с Россией и Китаем. Маршрут проекта Waterworth, похоже, специально избегает областей, где существует более высокая вероятность сбоев, в том числе вблизи Европы и Южно-Китайского моря.

Project Waterworth, как предполагается, будет использовать более устойчивую технологию прокладки кабелей, чтобы помочь им лучше выдерживать обычный износ. Однако Meta также проложит кабель в глубокой воде, иногда на глубине около 23 000 футов, чтобы его было сложнее достать и саботировать. Также было сказано, что будут использоваться «улучшенные методы захоронения в зонах высокого риска разломов, таких как воды вблизи побережья, чтобы избежать повреждений от якорей кораблей и других опасностей».