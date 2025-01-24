Обновление системного ПО PS5 25.01-10.60.00 улучшает производительность, стабильность и удобство использования.

Sony выпустила новое обновление системного ПО для консолей PS5, версия 25.01-10.60.00. Обновление направлено на повышение производительности и стабильности системного ПО, а также на улучшение сообщений и удобства использования на некоторых экранах.

Предыдущее обновление, версия 24.08-10.40.00, внесло улучшения в процессы передачи данных между консолями PS5, особенно для больших объемов данных, таких как захваты, а также улучшения удобства использования на различных экранах. Эти обновления направлены на обеспечение более плавного и надежного пользовательского опыта для владельцев PS5.

Последнее крупное обновление, версия 24.06-10.00.00, представило Welcome Hub для пользователей Северной Америки, заменив Explore hub. Эта функция позволяет пользователям настраивать виджеты и фоны, с виджетами, отображающими такие данные, как память, уровень батареи и онлайн-друзей. Виджеты можно изменять в размере, добавлять или удалять по отдельности, или пользователи могут выбирать из предустановленных макетов. Первоначально эту функцию получило ограниченное количество пользователей, а ее глобальное развертывание запланировано в течение 1-2 месяцев после обновления.