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Инсайдер Бласс опубликовал изображения с ключевыми изменениями в дизайне серии Samsung Galaxy S25
Предполагается, что Galaxy S25 Ultra откажется от квадратного дизайна в пользу более округлого вида.

Samsung планирует выпустить следующее поколение устройств серии Galaxy S, повсеместно известных как серия Galaxy S25, на мероприятии Galaxy Unpacked 22 января. Перед ожидаемым дебютом в сеть просочились рекламные изображения всех трех моделей линейки — базовой Galaxy S25, Galaxy S25+ и топовой Galaxy S25 Ultra. Изображения подтверждают ключевые изменения дизайна, которые, как ожидается, претерпят телефоны.

Последняя утечка информации от информатора Эвана Бласса содержит рекламные изображения предполагаемых моделей Galaxy S25. Первое изображение показывает дизайн Galaxy S25 и Galaxy S25+, большая часть которого осталась неизменной по сравнению с аналогами серии Galaxy S24. Телефоны, похоже, оснащены таким же блоком камеры, как и их предшественники, с тремя различными объективами сзади, которые соответствуют цвету задней крышки телефона, а также рамке. 

С другой стороны, рекламные изображения предполагают, что Galaxy S25 Ultra может претерпеть более существенные изменения, отказавшись от своего коробочного дизайна, который стал синонимом моделей Samsung «Ultra» в последние годы, в пользу более округлого внешнего вида. Предполагается, что он получит более тонкие рамки, чем прошлогодняя модель. Модуль камеры на задней панели остался прежним, но с одним ключевым изменением — цветом колец объектива.

Согласно просочившемуся изображению, они, похоже, соответствуют цвету рамки телефона, но не задней панели. Между тем, телефон по-прежнему сохраняет установку из четырех камер, предложенную его предшественником, хотя на этот раз могут быть изменения в линзах.  

Samsung официально намекнула, что представит следующий большой скачок в области мобильного искусственного интеллекта ( ИИ ) на Galaxy Unpacked. Есть Galaxy AI — набор функций ИИ, таких как Live Translate, Note Assist и Sketch to Image, которые эксклюзивны для устройств Galaxy. Компания утверждает, что она «переопределит» то, что значит быть настоящим компаньоном ИИ.

#samsung #galaxy s25 #galaxy s25 ultra #samsung galaxy s25
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