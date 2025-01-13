Произошла неожиданная задержка полета космического корабля SpaceX, который обычно должен был состояться сегодня.

SpaceX отложила седьмой испытательный полет своей мегаракеты Starship на 48 часов. Компания объявила о задержке в социальной сети X, но не сделала заявления о причине задержки. Считается, что такие факторы, как техническая проблема или погодные условия, могут повлиять на эту задержку. Ракета Starship длиной 120 метров будет запущена в среду, 15 января. Для тех, кто хочет посмотреть этот важный испытательный полет SpaceX в прямом эфире, подробности будут опубликованы на платформах вещания компании.

Starship состоит из системы, которая включает в себя ракету-носитель Super Heavy на первой ступени и космический корабль Starship на второй ступени. Совершив свой первый полет в 2023 году, эта гигантская ракета завоевала титул самой мощной ракеты, когда-либо летавшей, обеспечивая тягу в 77 тон при взлете с земли.

Этот седьмой испытательный полет будет выполнен на космическом корабле Starship следующего поколения. Ракета доставит и запустит в космос 10 искусственных спутников, имитируя вес и размер спутников Starlink при запуске. Это считается важной вехой, поскольку это первый полет, в котором Starship будет нести и распределять полезную нагрузку.

Шесть испытательных полетов Starship на сегодняшний день каждый раз приводили к значительным улучшениям. В частности, в пятом испытательном полете захват ракеты-носителя Super Heavy огромными механическими руками, прикрепленными к пусковой башне, был успешно достигнут с первой попытки. Этот маневр не был предпринят в шестом полете, но SpaceX планирует снова провести это критическое испытание в седьмом полете.

НАСА планирует использовать Starship для полетов на Луну, Марс и в глубь Солнечной системы. Эти испытательные полеты SpaceX имеют решающее значение для полной готовности ракеты к пилотируемым и беспилотным космическим полетам.



