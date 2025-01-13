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Миссия NASA LEXI будет исследовать магнитный щит Земли с Луны
Цель миссии NASA LEXI — изучение магнитосферы Земли и предоставление информации о влиянии солнечного ветра.

NASA готовится к отправке на Луну рентгеновского сканера Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager (LEXI), который будет проводить новаторские наблюдения за магнитным полем Земли. Используя передовые рентгеновские технологии, LEXI будет делать снимки движений магнитосферы, что позволит лучше понять, как она реагирует на солнечный ветер. Цель этой миссии — улучшить понимание космической погоды, которая влияет на спутники, электронику и наземные системы, что станет важным шагом в изучении защитного магнитного щита планеты с совершенно новой точки зрения.

Согласно сообщениям Live Science, LEXI будет доставлен с помощью модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace, запуск которого запланирован на 15 января. После ввода в эксплуатацию он будет контролировать магнитосферу Земли в течение шести дней, собирая данные путем наблюдения за низкоэнергетическими рентгеновскими лучами, отраженными от магнитного щита. Ученые ожидают, что миссия предоставит визуальные доказательства расширения и сжатия магнитосферы из-за изменений интенсивности солнечного ветра.

Хёнджу Коннор, астрофизик из Центра космических полетов в NASA, как сообщается, подчеркнул в интервью Live Science, что более сильные солнечные ветры заставляют магнитосферу сжиматься, в то время как более слабые ветры позволяют ей расширяться. Результаты этого исследования могут помочь в лучшем прогнозировании геомагнитных бурь, которые, как известно, влияют на спутники, электронику и инфраструктуру на Земле .

Магнитосфера Земли, созданная движениями внутри расплавленного ядра планеты, служит барьером против вредного космического излучения и частиц солнечного ветра. Эти взаимодействия могут привести к геомагнитным бурям, которые иногда вызывают ослепительные полярные сияния, но также представляют опасность для технологических систем. Отчеты показывают, что понимание того, как частицы взаимодействуют с этим щитом, имеет решающее значение для защиты как наземных, так и космических объектов.

Первоначально инструмент был запущен под другим названием, STORM, в 2012 году для короткой миссии. После значительных усовершенствований он теперь готов к более длительному развертыванию. Брайан Уолш, космический физик из Бостонского университета и главный исследователь LEXI, заявил Live Science, что эта миссия направлена на представление всеобъемлющего представления о космической среде Земли, продвигая знания ощутимым и визуальным образом. Эта миссия может ознаменовать значительный шаг в исследовании космической погоды, с практическими последствиями для устойчивости инфраструктуры и научных исследований.

 

#космос #nasa #луна #магнитосфера #миссия nasa #lexi
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