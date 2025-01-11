Официальные цифры продаж автомобилей Rolls-Royce в 2024 году по всему миру.

В 2024 году компания Rolls-Royce Motor Cars поставила в общей сложности 5712 автомобилей, что стало третьим по величине уровнем продаж в истории компании. Бренд инвестировал более 300 миллионов фунтов стерлингов в расширение своих производственных мощностей и специальных производственных мощностей в 2024 году.

По информации компании, наиболее предпочтительными моделями Rolls-Royce на протяжении года были Cullinan, Spectre и Ghost соответственно. С другой стороны, модель Phantom сохранила титул «самого редкого Rolls-Royce» при небольших объемах производства и вышла на первый план со своим 100-летием, которое будет отмечаться в 2025 году.

В категории электромобилей Spectre привлек внимание как важный поворотный момент для Rolls-Royce. Став самой востребованной моделью на европейском рынке, Spectre привлекла большое внимание покупателей своим ощущением «тишины и полета на ковре-самолете».

В 2024 году самым высоким регионом продаж Rolls-Royce стали Северная Америка. Европа, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион также достигли рекордных продаж.

2024 год также стал историческим для Bespoke, концепции персонализированного производства Rolls-Royce. Специальная производственная стоимость одного автомобиля увеличилась на 10 процентов, побив новый рекорд. В частности, Ближний Восток выделялся как регион с самой высокой стоимостью частного производства на автомобиль.

Rolls-Royce также объявил прессе, что укрепил свою инфраструктуру для перехода на полностью электрические автомобили за счет инвестиций в свое производственное предприятие в Гудвуде. Бренд готовится представить новый электромобиль в 2025 году. Однако подробная информация об этой машине пока не поступала в прессу.

Делая заявления о 2024 году, генеральный директор компании Крис Браунридж заявил, что рост покупательского спроса укрепляет уверенность в будущем бренда. Rolls-Royce стремится еще больше укрепить свои позиции на рынке автомобилей класса люкс с помощью инновационных проектов в 2025 году.