До сих пор ни одно устройство серии Samsung Galaxy A не поддерживало проводную зарядку мощностью 45 Вт. Максимум, на что они могли рассчитывать, составлял 25 Вт. Это должно измениться в конце этого года, когда выйдет Galaxy A56 с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт.
Galaxy A36 будет поддерживать проводную зарядку 45 Вт. Это было раскрыто сегодня через сертификацию IECEE, которую он получил вместе с Galaxy A56.
Оба устройства будут выпущены под управлением Android 15 с оболочкой One UI 7, что означает, что они появятся не раньше февраля (поскольку первыми с новейшим программным обеспечением поступят телефоны Galaxy S25).
Galaxy A56 будет использовать SoC Exynos 1580 от Samsung, тогда как A36 получит Snapdragon 6 Gen 3 от Qualcomm.