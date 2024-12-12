Обновление iOS 18.2 будет доступно для множества моделей iPhone, но функции ИИ будут ограничены моделями iPhone 2023 года и более поздними.

Apple официально выпустила версию iOS 18.2 для пользователей iPhone. Обновление важно для тех, кто использует iPhone 15 Pro или более новые модели, а также iPad и Mac серии M, поскольку в обновлении есть Apple Intelligence, как и обещала компания.

Бета-версия iOS 18.2 уже показала, что компания серьезно работает, чтобы ускорить функции искуственного интеллекта. И теперь больше людей смогут получить к ним доступ на своих устройствах Apple, как только установят новую версию.





Пользователи iPhone/iPad или Mac могут выполнить следующие действия и загрузить новое обновление Apple:

– Перейдите в настройки.

– Нажмите «Общие»

– Нажмите «Обновление ПО».

– Включите Wi-Fi на устройстве.

– Проверьте наличие новых доступных обновлений.

– Подтвердите загрузку с помощью шестизначного пароля.

– Установите и перезагрузите устройство, чтобы получить новую версию.

Обновление iOS 18.2 с функциями Apple Intelligence: какие iPhone получат его:

– iPhone 15 Pro

– iPhone 15 Pro Max

– айфон 16

– iPhone 16 Plus

– iPhone 16 Pro

– iPhone 16 Pro Max

Новые функции Apple AI также можно использовать на iPad и Mac:

– iPad Air M1

– iPad Air M2

– iPad Pro M3/M4

– MacBook Air M1/M2/M3

– MacBook Pro М2/М3/М4

Apple и OpenAI объявили о своей сделке по внедрению ChatGPT на iPhone на презентации WWDC 2024, и наконец видны результаты в версии iOS 18.2. Теперь Siri может передавать запросы на обработку некоторых задач ИИ в ChatGPT, который затем будет передавать данные с сервера Apple.

Также, Siri теперь может принимать запросы относительно изображения, открытого на экране, и сообщать вам подробности. При этом Apple четко объясняет, что если вы используете ChatGPT без учетной записи, OpenAI не будет сохранять запросы и не будет использовать данные для обучения модели.

Пользователи iPhone имеют возможность создавать Genmojis с iOS 18.2, которая до сих пор ограничивалась просмотром и получением дополнительных сведений о них. Genmoji не отличается от обычных эмодзи, но в нем есть классический штрих Apple.

Просто введите свое описание для genmoji, и искусственный интеллект Apple выполнит тяжелую работу, чтобы предоставить вам быстрые результаты. «Используя изображения из своей фотобиблиотеки, пользователи могут вывести Genmoji на новый уровень, создав тот, который вдохновлен другом или членом семьи», — объясняет Apple его использование в посте.

Основная причина, по которой Apple добавила кнопку управления камерой на iPhone 16, — это помощь с визуальным интеллектом ее инструментов ИИ. Просто направив камеру на кафе, вы можете получить отзывы, узнать больше информации о местах и даже активировать ChatGPT с некоторыми запросами. «Управление камерой также позволяет пользователям выполнять поиск в Google, чтобы они могли увидеть, где они могут купить товар, или воспользоваться навыками решения проблем ChatGPT, чтобы попросить объяснения по сложной диаграмме», — добавляется в сообщении.



