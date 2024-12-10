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Китайский 15-миллиметровый робот установил новый рекорд скорости, обогнав настоящих тараканов
Китайский мини робот-шпион бегает быстрее тараканов.

Исследователи из Университета Бэйхан представили новаторского микроробота BHMbot-B, разработанного для превосходной навигации в ограниченных и сложных условиях. Имея длину всего 15 мм, BHMbot-B демонстрирует необычайную ловкость и скорость. Благодаря своей инновационной системе перехода в режим вибрации он может двигаться вперед со скоростью 38,7 длины тела в секунду (BL/s) и назад еще быстрее со скоростью 44 BL/s. Эта способность эффективно переключаться между движением вперед и назад без необходимости поворачиваться делает BHMbot-B идеальным для ограниченных пространств, таких как туннели или трубы, где традиционным роботам сложно маневрировать.

Конструкция BHMbot-B основана на электромагнитном приводе, консоли и четырехзвенной системе связи. При питании переменным током консоль и магнит работают синхронно, создавая движение. В зависимости от режима вибрации робот качает передними ногами, создавая силу трения вперед или назад, что позволяет ему плавно менять направление. Этот метод имитирует инстинктивное поведение насекомых, которые отступают при столкновении с препятствиями, что повышает эффективность робота в навигации в тупиках. Помимо впечатляющей мобильности, BHMbot-B может похвастаться значительной грузоподъемностью. Несмотря на свой небольшой размер, он может перевозить грузы, в 32 раза превышающие его собственный вес, такие как батареи, микрокамеры или гироскопы, сохраняя при этом скорость 3,2 BL/s. Включение крошечных роликов на его задних ногах минимизирует трение, позволяя роботу пересекать различные поверхности, включая стекло, песок и изогнутые трубы.

 

Потенциальные области применения этого микроробота обширны: от задач по инспекции в ограниченном пространстве до визуализации и сбора данных в реальном времени. Его независимая работа обеспечивает гибкость, что делает его практичным решением для сред, где традиционные машины рискуют получить структурные повреждения или выйти из строя. Исследователи уже смотрят вперед, чтобы оснастить BHMbot-B датчиками окружающей среды и автономными навигационными системами, что еще больше повысит его полезность.

 

#китай #робототехника #робот #bhmbot-b
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