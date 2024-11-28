Samsung объявила о серьезной смене руководства, поскольку она стремится вернуться к росту, особенно в прибыльном сегменте полупроводников.

Объявленные изменения в первую очередь касаются полупроводникового бизнеса. Samsung заявляет, что новая руководящая команда будет контролировать «следующий этап» роста компании, а также предпримет шаги для дальнейшего укрепления ее конкурентоспособности.

Джун Ён-хён, вице-председатель и глава подразделения Device Solutions, был назначен со-генеральным директором. Он будет руководить компанией вместе с со-генеральным директором Хан Чон-хи , вице-председателем и главой подразделения Device eXperience компании Samsung. Теперь Ён-хён напрямую отвечает за высокодоходный бизнес памяти Samsung и Samsung Advanced Institute of Technology.

Исполнительный вице-президент по производству микросхем в США компании Samsung Хан Цзинь-Ман был повышен до президента и теперь будет руководить литейным бизнесом, который в последнее время несет значительные убытки. Ранее Хан работал в командах по разработке продуктов DRAM компании Samsung. Он также отвечал за разработку SSD и стратегический маркетинг. Samsung будет рассчитывать на его устоявшийся профиль в США, чтобы привлечь таких крупных клиентов, как Qualcomm и NVIDIA.

Samsung также создала новую должность главного технологического директора для своего литейного бизнеса, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Компания назначила на эту должность Нама Сок-ву. Эксперт в области разработки и производства полупроводниковых процессов, Нам ранее был руководителем отдела проектирования и эксплуатации фабрик. В его обязанности будет входить сокращение разрыва с лидером рынка TSMC в литейном сегменте.

Наконец, был создан новый комитет под руководством соисполнителя Хана Чон Хи для повышения качества продукции во всей компании. Этот обновленный фокус, как мы надеемся, позволит компании преодолеть узкие места, которые подорвали ее конкурентоспособность в области продуктов памяти с высокой пропускной способностью и производства чипов на передовых технологических узлах, что позволило таким конкурентам, как SK Hynix и TSMC, заполнить свои книги заказов за счет Samsung.