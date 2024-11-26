На снимках галактика Сомбреро больше похожа на мишень для стрельбы из лука.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) снова прислал детальное фото из космоса, на этот раз мощный телескоп сделал снимок галактии Сомбреро, иначе называемой М104.

При более близком рассмотрении с использованием среднего инфракрасного изображения JWST галактика Сомбреро не похожа на свою тезку. Она больше похожа на мишень для стрельбы из лука с яблочком сверхмассивной черной дыры в центре.

Высокое разрешение, предлагаемое прибором MIRI (Mid-Infrared Instrument) Уэбба, наконец, дает нам детальный взгляд на внешнее кольцо, показывая «замысловатые комки» пыли. Предыдущие изображения, сделанные в видимом свете, делали область «гладкой, как одеяло». JWST представляет более сложную картину.

«Комковатая природа пыли» указывает на содержащие углерод молекулы, называемые полициклическими ароматическими углеводородами, которые обычно иллюстрируют наличие молодых областей звездообразования. Вероятно, это и так, хотя считается, что галактика Сомбреро не является очагом звездообразования.

Ученые полагают, что галактика производит менее одной солнечной массы в год. Галактика Млечный Путь, создает примерно две солнечные массы в год. М82, также называемая галактикой Сигара, производит около 20 солнечных масс в год.

На снимке MIRI также видно целую кучу галактик, разбросанных на заднем плане космоса, все с разными формами и цветами. Астрономы заняты изучением этих фоновых галактик, чтобы определить, насколько они далеки. Что касается галактики Сомбреро, то она находится в 30 миллионах световых лет от Земли в глубине созвездия Девы.