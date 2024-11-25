Sony может удивить пользователей датой выхода PlayStation 6.

Слухи о PlayStation 6 становятся все сильнее. Утечка информации и анализ прошлых моделей Sony указывают на гораздо более ранний запуск, чем ожидалось. Последние слухи указывают на 2028 год.

Последняя PlayStation 5 Pro была выпущена через четыре года после PS5. Это похоже на трехлетний разрыв между PS4 и PS4 Pro. Если эта тенденция сохранится, вполне вероятно, что PS6 выйдет в 2028 году.

Ранее утверждалось, что следующие Xbox и PS6 выйдут в 2028 году из-за утечки внутренних документов Microsoft. Хотя точность этих документов вызывает споры, продолжение стратегии Sony усиливает прогноз на 2028 год.

Конечно, сроки не совсем совпадают. Время между PS4 Pro и PS5 было короче, чем время между PS4 и PS5. Это несоответствие может отложить запуск PS6 до 2029 года, сохраняя при этом продолжительность жизни поколений, аналогичную предыдущим консолям PlayStation.

Ситуацию еще больше усложняют утечки информации о последних аппаратных функциях. Эти заявления показали, что это будет значительно более совершенная консоль, чем предполагалось изначально. Соответственно, он предполагает возможный запуск в 2027 году, что больше соответствует семилетнему сроку службы PS4.

Поэтому сложно определить точную дату запуска. Однако текущие утечки указывают на то, что PlayStation 6 прервёт восьми-девятилетний консольный цикл.