Искусственный интеллект позволяет оружию наводиться не цель и стрелять без участия человека.

Разработанная компанией Allen Control Systems (ACS) роботизированная огневая система с искусственным интеллектом под названием «Bullfrog» предназначена для точной и эффективной борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами.

Система Bullfrog оснащена фирменным программным обеспечением компьютерного зрения и алгоритмами искусственного интеллекта, которые позволяют ей автономно обнаруживать, отслеживать и нейтрализовывать небольшие дроны. Эта система была недавно протестирована Министерством обороны США во время мероприятия Technology Readiness Experimentation. Во время демонстрации установленное на транспортном средстве оружие продемонстрировало свою способность сбивать дроны в небе, что становится все более важным, поскольку дроны доминируют в современной войне.

Задача поражения быстрых и маневренных дронов побудила ACS разработать Bullfrog, используя современное компьютерное зрение и высокоточное управление на основе искусственного интеллекта для достижения того, что операторы-люди посчитали бы почти невозможным.

Система работает с использованием высокопроизводительных двигателей и энкодеров для поддержания точного контроля положения и траектории оружия. «Передать этот форм-фактор в руки человека с M4 казалось очень сложной проблемой», — сказал Симони.

Хотя первоначальное развертывание Bullfrog все еще требует разрешения человека перед запуском, ACS утверждает, что система полностью способна работать автономно. «Наша система полностью способна работать автономно, мы просто ждем, когда правительство определит свои потребности», — подчеркнул Брайс Купер, главный стратегический директор ACS.

Несмотря на очевидную эффективность и низкую стоимость Bullfrog по сравнению с другими системами, такими как лазеры или микроволны, его разработка является частью более масштабной тенденции в области автономных военных технологий. Например, армия США недавно испытала на Ближнем Востоке роботизированных собак, оснащенных винтовками. По мере того, как технология становится все более продвинутой, этические проблемы, связанные с использованием таких систем, усиливаются.

«Все, что связано с робототехникой, требует программного обеспечения для определения друзей и врагов, и это проблема всего автоматизированного оборудования», — сказал бывший ассигнатор Конгресса на оборону Майк Клементи.