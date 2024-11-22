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Пользователи Xiaomi 13 Pro столкнулись с появлением зеленой линии на экране
В сервисной службе Xiaomi многим пользователям отказали в бесплатной замене экрана.

Проблема с зеленой линией — когда на дисплее смартфона внезапно начинают появляться зеленые или розовые линии. Ранее уже сообщалось в СМИ о пользователях, столкнувшихся с этой проблемой, в некоторых случаях они получали бесплатную замену экрана, а некоторым было отказано. Некоторые бренды смартфонов также недавно начали признавать эту проблему, предлагая бесплатную замену экрана для определенных моделей, столкнувшихся с этой проблемой.

Недавно пользователь Xiaomi 13 Pro столкнулся с этой проблемой зеленой линии. Пользователь под именем @gupthajalluri сообщил на платформе X, что его друг столкнулся с этой проблемой на своем Xiaomi 13 Pro. Он также поделился изображениями устройства. 

По словам пользователя, эта проблема возникла после недавнего обновления OTA (Over the air). При обращении в Xiaomi India через X ему было предложено посетить сервисный центр, но когда пользователь сделал это, ему было отказано в бесплатном обслуживании и вместо этого было предложено заплатить 24 тыс. рупий (около 29.000 рублей), чтобы решить эту проблему. Сообщается, что устройство не имеет никаких физических повреждений, а эта проблема возникла только после обновления OTA, но все равно пользователь не получает бесплатную замену экрана. Пользователь также поделился своим талоном заказа на обслуживание в качестве доказательства.

Это не первый раз, когда пользователь сталкивается с проблемой отказа в бесплатной замене экрана из-за проблемы с зеленой линией.

 

#xiaomi #xiaomi 13 pro #линии на экране
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