В сервисной службе Xiaomi многим пользователям отказали в бесплатной замене экрана.

Проблема с зеленой линией — когда на дисплее смартфона внезапно начинают появляться зеленые или розовые линии. Ранее уже сообщалось в СМИ о пользователях, столкнувшихся с этой проблемой, в некоторых случаях они получали бесплатную замену экрана, а некоторым было отказано. Некоторые бренды смартфонов также недавно начали признавать эту проблему, предлагая бесплатную замену экрана для определенных моделей, столкнувшихся с этой проблемой.

Недавно пользователь Xiaomi 13 Pro столкнулся с этой проблемой зеленой линии. Пользователь под именем @gupthajalluri сообщил на платформе X, что его друг столкнулся с этой проблемой на своем Xiaomi 13 Pro. Он также поделился изображениями устройства.

По словам пользователя, эта проблема возникла после недавнего обновления OTA (Over the air). При обращении в Xiaomi India через X ему было предложено посетить сервисный центр, но когда пользователь сделал это, ему было отказано в бесплатном обслуживании и вместо этого было предложено заплатить 24 тыс. рупий (около 29.000 рублей), чтобы решить эту проблему. Сообщается, что устройство не имеет никаких физических повреждений, а эта проблема возникла только после обновления OTA, но все равно пользователь не получает бесплатную замену экрана. Пользователь также поделился своим талоном заказа на обслуживание в качестве доказательства.

Это не первый раз, когда пользователь сталкивается с проблемой отказа в бесплатной замене экрана из-за проблемы с зеленой линией.