Срочное обновление безопасности от Apple, выпущенное на этой неделе, устраняет многочисленные обнаруженные уязвимости.

Пользователи iPhone на этой неделе получили крупное обновление безопасности от Apple. Новое обновление iOS 18.1.1 является одним из срочных исправлений, которые Apple выпустила для исправления некоторых серьезных уязвимостей, которые могли быть или не быть обнаружены. Обновление iOS 18.1 вышло несколько недель назад, впервые предложив функции Apple Intelligence совместимым моделям iPhone. Но эти срочные обновления предлагаются на случай, если компания обнаружит серьезные опасения по поводу безопасности своих платформ.

Новая версия iOS 18.1.1 для пользователей iPhone называется обновлением Rapid Security Responses, которое Apple выпустила 19 ноября 2024 года. На подробной странице поддержки безопасности Apple упоминаются проблемы с JavaScriptCore и WebKit, которые могут быть использованы злоумышленниками для манипулирования веб-сайтом с целью проникновения на их устройства и распространения вредоносного контента для атаки на уязвимые и затронутые устройства.

Apple заявляет, что любой владелец iPhone Xs Max или более поздней модели iPhone должен немедленно установить срочную версию iOS 18.1.1. Аналогично вышло обновление iPadOS 18.1.1, также заботящееся о проблемах пользователей iPad.

Вы можете установить новую версию iOS или iPadOS, перейдя в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» и загрузив новую версию для защиты своих устройств.