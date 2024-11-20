Windows 365 Link станет доступен на некоторых рынках в первой половине 2025 года.

Microsoft Windows 365 Link Cloud PC был представлен компанией во вторник. Первое устройство Cloud PC компании позволяет пользователям быстро и безопасно подключаться к Windows 365. Новый компактный ПК Microsoft похож на Mac Mini M4 от Apple , хотя есть различия в работе устройств. ПК имеет тонкую и легкую конструкцию и работает под управлением облачной версии Windows 11. Windows 365 Link предлагает возможность подключения двух мониторов, Wi-Fi, Bluetooth и многое другое, похожее на Mac Mini. Он поступит в продажу в апреле 2025 года.

Windows 365 Link, анонсированная на мероприятии Microsoft Ignite 2024, поступит в продажу на некоторых рынках с апреля 2025 года по цене 349 долларов США.

Однако Microsoft позволяет организациям в Австралии, Канаде, Германии, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США подавать заявки на программу предварительной версии Windows 365 Link. Заинтересованные пользователи в этих регионах могут обратиться в свою учетную запись Microsoft и подать заявку на присоединение к программе предварительной версии до 15 декабря 2024 года.

Windows 365 Link работает на облачной версии Windows 11 и содержит нераскрытый процессор Intel с 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Устройство, разработанное для корпоративных клиентов — в частности, для настольных работников — предлагает поддержку двух мониторов 4K, а также подключение по Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Оно поддерживает высокопроизводительное воспроизведение видео и проведение конференций.

Microsoft заявляет, что работает над поддержкой высококачественных встреч с помощью партнерских решений, таких как Webex by Cisco. Windows 365 Link оснащен тремя портами USB Type-A 3.2, портом USB Type-C 3.2, портом HDMI, DisplayPort, разъемом для наушников 3,5 мм, портом Ethernet, портом замка Kensington и разъемом для кабеля питания.

Windows 365 Link несет заблокированную операционную систему без локальных данных или приложений, а также без локальных пользователей-администраторов. Microsoft заявляет, что устранение локальных данных и приложений, а также прав администратора снижает вероятность вредоносного ПО. Он предлагает аутентификацию без пароля с использованием Microsoft Entra ID. Такие функции, как Secure Boot, выделенный Trusted Platform Module, Hypervisor Code Integrity, шифрование BitLocker и датчик обнаружения и реагирования Microsoft Defender для конечной точки, не могут быть отключены, что еще больше помогает защитить устройство.

Организации, использующие Windows 365 с Microsoft Intune и Microsoft Entra ID и соответствующие существующим требованиям Windows 365, имеют право использовать Windows 365 Link. Он совместим с проводными и беспроводными периферийными устройствами, мониторами, аудиоустройствами, устройствами ввода, такими как клавиатуры и мыши, камеры, устройствами хранения данных и концентраторами. Размеры Windows 365 Link составляют 120x120x30 мм.