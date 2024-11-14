NVIDIA прекращает производство графических процессоров серии RTX 40 и концентрируется на RTX 50 следующего поколения.

NVIDIA постепенно прекращает производство графических процессоров серии RTX 40, вызывающих большой интерес у геймеров. По информации из достоверного источника Board Channels в Китае, NVIDIA готовится закрыть производственные линии этой серии, чтобы освободить место для серии RTX 50, которую, как ожидается, представят на выставке CES 2025.

Согласно последним новостям, производство высокопроизводительных видеокарт, таких как RTX 4090 и 4080, полностью прекращено. Однако чип AD107, графический процессор с самым низким энергопотреблением в серии, все еще находится в производстве; Этот чип используется в ноутбуках RTX 4050 и настольных моделях RTX 4060. Однако отметим, что в ближайшее время эта производственная линия будет закрыта.

NVIDIA начала ясно демонстрировать, что хочет быстро двигаться вперед в области технологических инноваций, сосредоточив внимание на серии RTX 50 нового поколения. Первоначально серию RTX 50 планируется выпустить с моделями RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070.

Ожидается, что помимо дальнейшего повышения производительности новых графических процессоров NVIDIA улучшит энергопотребление. Можно сказать, что будет обеспечена более плавная работа, особенно в функциях, поддерживаемых искусственным интеллектом, и в играх с высоким разрешением. Конечно, это не означает, что графические процессоры серии RTX 40 немедленно исчезнут с рынка.

Текущие видеокарты NVIDIA еще некоторое время останутся на рынке, чтобы удовлетворить запросы пользователей. Считается, что такие модели, как RTX 4060, останутся вариантом в среднем сегменте до тех пор, пока не будут выпущены все карты нового поколения. Однако пользователи, которым нужна высокая производительность, с нетерпением ждут инноваций, которые предложит серия RTX 50.