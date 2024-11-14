Digital Chat Station, известная своими утечками в отрасли, пролила свет на ранее неизвестные особенности будущей модели vivo S20 Pro.

Соответственно, в смартфоне будет использоваться чипсет MediaTek Dimensity 9300+. Процессор произведен по архитектуре 4 нм; Помимо 1 ядра ARM Cortex-X4 с частотой 3,4 ГГц, 3 ядер ARM Cortex-X4 с частотой 2,85 ГГц и 4 ядер ARM Cortex-A720 с частотой 2,0 ГГц, он оснащен графическим блоком Immortalis-G720 MC12.

Смартфон будет оснащен OLED-экраном LTPS с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, на передней панели нас встретит 50-мегапиксельная селфи-камера. Панель Arla будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX921 с поддержкой OIS, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом IMX882 с 3-кратным оптическим зумом. Помимо этого, ожидается, что он предложит до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

Смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который сможет заряжаться со скоростью 90 Вт. Наконец, ожидается, что серия vivo S20 будет представлена позднее в этом месяце. Однако следует отметить, что официального заявления о характеристиках и датах выпуска смартфонов на данный момент нет.