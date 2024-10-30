Apple наконец-то выпустила новое обновление программного обеспечения, которого давно ждали пользователи AirPods 4.

После анонса новых iMac и Mac mini с чипами M4 компания Apple выпустила новое обновление прошивки для наушников последнего поколения. Новое обновление, которого давно ждали для модели AirPods 4, вышедшей в начале сентября, наконец-то доступно пользователям.

Новое обновление AirPods 4 сосредоточено на исправлении ошибок. Согласно последней информации, новая версия содержит прошивку номер 7B19, которая заменяет версию 7A302, выпущенную в сентябре, с исправлениями проблем и улучшениями стабильности.

Похоже, что и на этот раз ситуация ничем не отличается. Apple не прислала список изменений с новой версией, а новых функций после обновления гарнитуры обнаружено не было. Сказано лишь, что новая версия исправляет возможные проблемы.

Стоит помнить, что обновление устанавливается автоматически при использовании наушников, и принудительно установить обновление через приложение AirPods на iPhone невозможно. Но можно проверить, установлено ли новое обновление на ваших аксессуарах, в меню «Настройки» > «Основные» > «О программе» > AirPods.