Официальной информации от разработчика игры не поступало.

Некоторые внимательные игроки Silent Hill 2 remake отметили интересную визуальную связь с некоторыми манекенами, которые появляются в игре, а некоторые утверждают, что они были смоделированы по образцу жены главного героя, Мэри. Учитывая тот факт, что Silent Hill 2 полон метафор, ссылок и визуальных подсказок, которые почти всегда имеют более глубокий смысл, эта теория может иметь основания.

Серия Silent Hill известна своими заставляющими задуматься историями, которые фанаты разбирают по частям, стремясь найти в них более глубокий смысл, поскольку каждая деталь использует символику, метафору и различные повествовательные приемы, чтобы делать сюжет и персонажей более насыщенными. Silent Hill 2, безусловно, не является исключением, поскольку любимая фанатами часть была скрупулёзно проанализирована, а недавний ремейк только добавил еще больше разговоров.

Пользователь Reddit odezia указал на один такой элемент в ремейке Silent Hill 2, разместив на своей страничке раздельное изображение манекена из игры рядом с женой главного героя Джеймса Сандерленда, Мэри. Фанат утверждает, что манекен содержит много черт Мэри, и что разработчик Silent Hill 2 Bloober Team смоделировал их по ее лицу в качестве преднамеренной дани уважения.

Фанаты в комментариях быстро согласились с пользователем, указав, что отсылка имела бы смысл, учитывая темы идеализма и объективации в игре, и упомянув несколько других вещей, которые также играют в них роль. Они высказали много похвал Bloober Team в целом за ее внимание к деталям при создании игры, заявив, что ремейк также помог сделать различные вещи намного более выделяющимися по сравнению с оригиналом.

Другие утверждали, что повторное использование модели лица для манекена могло быть просто практическим выбором, чтобы избежать необходимости моделировать новое лицо, хотя вполне возможно, что оба варианта верны одновременно. В любом случае, обсуждение приверженности Bloober к деталям в игре привело к некоторым надеждам на то, что Bloober может вернуться к этой серии, чтобы сделать больше игр Silent Hill или ремейков в будущем, хотя официальных планов на это пока нет.



