Ожидается, что точная дата запуска будет объявлена в ближайшие дни, а OnePlus также раскроет некоторые особенности этого обновления программного обеспечения.

Oppo сегодня официально представила свою последнюю версию ColorOS 15 в Китае, а ее суббренд OnePlus вчера также намекнул на запуск OxygenOS 15 в Индии. OnePlus уже начал бета-тестирование OxygenOS на базе Android 15 несколько месяцев назад.

В прошлом месяце в эксклюзивном отчете Smartprix сообщил, что OxygenOS 15 принесет обновленный центр управления, вдохновленный iOS и HyperOS. Ожидается, что он сможет похвастаться панелью громкости в стиле iOS, функцией живых фотографий и другими обновлениями.

На основе графика развертывания ColorOS 15 в Китае пользователь @_techibee на X поделился графиком развертывания OxygenOS 15:

ноябрь

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Открыть

декабрь

OnePlus 11

OnePlus 11R

Nord 4 (вероятно)

1 квартал 2025 г.