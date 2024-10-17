Oppo сегодня официально представила свою последнюю версию ColorOS 15 в Китае, а ее суббренд OnePlus вчера также намекнул на запуск OxygenOS 15 в Индии. OnePlus уже начал бета-тестирование OxygenOS на базе Android 15 несколько месяцев назад.
В прошлом месяце в эксклюзивном отчете Smartprix сообщил, что OxygenOS 15 принесет обновленный центр управления, вдохновленный iOS и HyperOS. Ожидается, что он сможет похвастаться панелью громкости в стиле iOS, функцией живых фотографий и другими обновлениями.
На основе графика развертывания ColorOS 15 в Китае пользователь @_techibee на X поделился графиком развертывания OxygenOS 15:
ноябрь
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus Открыть
декабрь
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- Nord 4 (вероятно)
1 квартал 2025 г.
- OnePlus 10 серии
- Серия OnePlus Nord