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Apple выпустит более дешевые гарнитуры Vision Pro в 2025 году
Продажи Apple Vision Pro упали, что заставило задуматься о том, что для серьезного продвижения может потребоваться более доступная версия.

Сообщается, что Apple готовится выпустить более доступную версию гарнитуры Vision Pro в следующем году. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, новое устройство, как ожидается, будет стоить около 2000 долларов, что значительно дешевле Vision Pro (3500 долларов).

Эта гарнитура, получившая название «Apple Vision», призвана сделать пространственные вычисления более доступными за счет использования менее дорогих материалов и менее мощного процессора, при этом обеспечивая захватывающий опыт. 

Чтобы снизить цену флагманского устройства, Apple, скорее всего, уберет некоторые из своих функций «Pro», включая функцию EyeSight, которая отображает глаза пользователя на внешней стороне гарнитуры. Кроме того, компания также, как ожидается, будет использовать больше пластика в своей конструкции, отойдя от премиального дизайна Vision Pro из алюминия и стекла.

Согласно отчету, текущая модель Vision Pro работает на чипсете M2, тогда как будущая версия гарнитуры смешанной реальности будет оснащена процессором серии A, таким как A18 Pro.

Кроме того, сообщается, что Apple планирует представить второе поколение Vision Pro в конце 2026 года. Ожидается, что эта обновленная модель также будет иметь усовершенствования в аппаратном обеспечении и пользовательском интерфейсе, что потенциально сделает ее более конкурентоспособным продуктом на растущем рынке гарнитур дополненной и виртуальной реальности.

Кроме того, сообщается, что компания изучает возможности вывода на рынок умных очков, аналогичных очкам Meta Ray-Ban, и AirPod со встроенным экраном к 2027 году. 

Недавно в отчете Bloomberg появилась информация о том, что технологический гигант из Купертино приостановил разработку своего смарт-кольца спустя годы после внутренней работы над моделью для этого сегмента.

Согласно отчету, Apple обеспокоена возможностью того, что смарт-кольцо может снизить спрос и продажи Apple Watch, которые уже давно являются надежным продуктом и лидером в области носимых гаджетов.

 

#apple #vision pro #bloomberg #a18 pro #apple vision
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