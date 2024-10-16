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16-летний геймер первым «прошёл» Тетрис без сбоев
За 80 минут трансляции на Twitch было пройдено 255 уровней.

16-летний Майкл «dogplayingtetris» Артиага достиг того, чего никто не достигал за почти 35-летнюю историю игры Tetris. Во время прямой трансляции на Twitch Артиага сумел довести игру до абсолютных пределов, став первым игроком, который когда-либо полностью сбросил счетчик уровней.

Всего за 80 минут Артиага достиг и завершил уровень 255, зачистив в процессе 3300 линий. Это историческое достижение стало первым случаем, когда игрок заставил Тетрис сбросить счетчик уровней до нуля. 

Когда игра вернулась к медленному первому уровню, реакцией Артиаги было полное недоверие. «О, боже мой. Не может быть», — сказал он во время трансляции. «Я на самом деле не могу держать себя в руках», — добавил он, когда игра продолжилась.

Хотя подвиг Артиаги уникален, он не первый, кто «победил» Тетрис в техническом смысле. Ранее в этом году Уиллис «Blue Scuti» Гибсон добрался до уровня 157, прежде чем код игры 1989 года дал сбой. Поскольку Тетрис не был разработан для обработки уровней выше 29, достижение диапазона 138-157 часто приводит к проблемам с переполнением памяти, что приводит непреднамеренному завершению игры из-за сбоев. Игра Гибсона, которая закончилась на таком экране ошибки, была расценена как «прохождение» игры, хотя и со сбоем. 

Успех Артиаги был частично обусловлен использованием модифицированной версии NES Tetris, специально разработанной для предотвращения сбоев, при этом сохраняя легитимность на сцене соревновательных игр.

Тем не менее, забег был далеко не гладким. На уровне 235 Артиага столкнулся с невероятно сложным раундом, который длился 20 минут, и ему пришлось очистить 810 линий, чтобы просто продолжить. 

«Я так рад, что эта игра закончилась. Я больше никогда не захочу играть в эту игру», — сказал он после своего исторического забега.

#игры #twitch #рекорд #тетрис
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