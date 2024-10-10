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Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
Samsung внесла изменения в свою политику обновлений.

Компания Samsung внесла существенные изменения в свою политику обновлений. В связи с этим южнокорейский бренд будет обеспечивать поддержку обновлений в течение ровно 7 лет для серии Galaxy S24 и моделей верхнего сегмента, как уже выпущенных, так и тех которые выйдут позже. Однако шестилетний план обновления был также объявлен для Galaxy A16 5G, который был представлен недавно. Это может означать, что большинство новых моделей, которые будут выпущены в среднем сегменте, будут поддерживаться в течение шести лет.

Samsung является одной из самых активных компаний в плане обновлений. Хотя у южнокорейского производителя возникли некоторые задержки с интерфейсом One UI 7 на базе Android 15, вскоре он выпустит новую версию доступную для общего использования. 

Вот модели Samsung, которые получат обновление Android 15:

  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21
#samsung #galaxy s24 #android 15 #galaxy s23 #galaxy s22 #galaxy s21
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