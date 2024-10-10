Samsung внесла изменения в свою политику обновлений.

Компания Samsung внесла существенные изменения в свою политику обновлений. В связи с этим южнокорейский бренд будет обеспечивать поддержку обновлений в течение ровно 7 лет для серии Galaxy S24 и моделей верхнего сегмента, как уже выпущенных, так и тех которые выйдут позже. Однако шестилетний план обновления был также объявлен для Galaxy A16 5G, который был представлен недавно. Это может означать, что большинство новых моделей, которые будут выпущены в среднем сегменте, будут поддерживаться в течение шести лет.

Samsung является одной из самых активных компаний в плане обновлений. Хотя у южнокорейского производителя возникли некоторые задержки с интерфейсом One UI 7 на базе Android 15, вскоре он выпустит новую версию доступную для общего использования.

Вот модели Samsung, которые получат обновление Android 15: