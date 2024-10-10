Huawei анонсировала новые смарт-часы, планшеты и маршутизатор.

Среди новинок выделяются Watch D2, первые в мире умные часы для амбулаторного мониторинга артериального давления. Это устройство, одобренное NMPA и MDR, способно точно измерять артериальное давление на запястье в течение 24 часов.

Watch D2, поставляемый с системой TruSense, предоставляет пользователям более быстрые и точные данные о состоянии здоровья. Он дает возможность создать комплексный отчет о состоянии здоровья, измеряя девять различных показателей здоровья одним касанием.

Среди представленных продуктов также были модели планшетов MatePad 12 X и MatePad Pro 12.2. Обе модели снижают утомляемость глаз благодаря инновационной технологии экрана PaperMatte и предлагают подходящее решение для длительного использования.

Экран PaperMatte сводит к минимуму проблемы с бликами, создавая ощущение бумаги. MatePad Pro 12.2 предназначен для профессиональных пользователей и обладает высокой яркостью, поддержкой HDR и контрастностью. MatePad 12 X понравится молодым пользователям своим легким и стильным дизайном.

Маршрутизатор WiFi 7 BE3 был разработан для обеспечения высокоскоростного подключения к Интернету и широкой зоны покрытия. Устройство позволяет без перерывов выполнять высокопроизводительные операции, такие как потоковое видео 8K, игры и передачу больших файлов.

Обеспечивая на 30% более стабильное соединение по сравнению с WiFi 6, BE3 предлагает эффективное решение, особенно в домах и на рабочих местах с интенсивным использованием Интернета. Он отвечает потребностям пользователей в подключении благодаря поддержке диапазона 6 ГГц и расширенным функциям безопасности.

Watch Ultimate Green Edition были представлены с улучшенными функциями для любителей приключений. Эти умные часы, оснащенные расширенным режимом поля для гольфа и функцией импорта маршрутов, представляют собой прочный и эстетичный вариант с бело-зеленой керамической оправой. Совместимая с устройствами Android и iOS , модель интегрирует отслеживание спорта и здоровья в повседневную жизнь.