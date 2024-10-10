OnePlus 13 может иметь ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и поддерживать такие функции, как суперзащита глаз.

Ожидается, что OnePlus 13 дебютирует в Китае в этом месяце в качестве преемника OnePlus 12, который был запущен по всему миру в начале этого года. Перед его ожидаемым дебютом информатор раскрыл обширные подробности о дисплее предполагаемого смартфона. Предполагается, что он будет оснащен панелью BOE X2 с разрешением 2K, что подтверждает предыдущие официальные тизеры китайского производителя смартфонов. Экран также может получить дополнительные функции, в том числе для повышения безопасности устройства.

Эта информация поступила от информатора Digital Chat Station через пост на китайской социальной платформе Weibo. Предполагается, что OnePlus 13 получит дисплей BOE X2 «oriental» с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Говорят, что это будет панель 8T LTPO, которая может иметь структуру «суперкерамического стекла». Ранее в этом месяце глава OnePlus China Луис Ли также дразнил нас первой информацией .

По данным источника, OnePlus 13 может иметь ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, а также поддерживать такие функции, как суперзащита глаз и четырехуровневая глубина сглаживания краев.

Утверждается, что схема дисплея была переработана, а структура оптического резонатора перенастроена. Этот шаг может оказать положительное влияние на яркость телефона и срок службы батареи. Отвечая на комментарий пользователя, информатор также предположил, что OnePlus 13 получит новое решение для затемнения с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Предыдущие утечки подтверждают, что OnePlus 13 может быть оснащен 6,82-дюймовым 2K 10-битным LTPO BOE X2 micro quad изогнутым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Под капотом он может работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, получившем название Snapdragon 8 Elite, в сочетании с 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Что касается оптики, предполагаемый телефон может поставляться с тройным задним блоком камер, включающим 50-мегапиксельную основную камеру Sony LYT-808, 50-мегапиксельный датчик со сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с возможностью 3-кратного оптического зума.

OnePlus 13 может быть оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.