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Новые водородные поезда в Германии будут использовать усовершенствованные литиевые батареи
Германия делает еще один шаг на пути к чистой энергии.

Saft, дочерняя компания TotalEnergies, сотрудничает с Siemens Mobility с целью оснащения водородных поездов Mireo Plus H следующего поколения в Германии своими передовыми тяговыми аккумуляторными батареями на основе оксида титаната лития (LTO).

Водородные поезда Mireo Plus H являются ключевым шагом на пути к целям Германии в области чистой энергии, и передовые батареи LTO компании Saft играют решающую роль в их успехе. Эти литий-ионные (Li-ion) батареи работают в тандеме с водородными топливными элементами для питания поездов, устраняя необходимость в воздушных линиях электропередач и обеспечивая работу с нулевым уровнем выбросов на больших расстояниях.

«Внедрение этой инновационной технологии для тяговых приложений обеспечивает значительные преимущества по сравнению с предыдущими поколениями литий-ионных аккумуляторов, включая повышенную безопасность и надежность, меньшие выбросы CO2, увеличенный срок службы и большую мощность», — заявил Седрик Дюкло, генеральный директор Saft. 

Одной из выдающихся особенностей технологии LTO является ее способность к быстрой зарядке. В отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, в которых анод выполнен из углерода или графита, в аккумуляторах LTO используется титанат лития. Это различие в химии обеспечивает чрезвычайно высокие скорости заряда и разряда, что делает аккумуляторы LTO идеальными для приложений, требующих быстрого восполнения энергии. Фактически, эти аккумуляторы можно полностью зарядить менее чем за 10 минут, что обеспечивает беспрецедентную эксплуатационную гибкость.

Помимо быстрой зарядки, аккумуляторы LTO также демонстрируют замечательные характеристики безопасности. Их можно безопасно хранить при 0% заряда или даже при нулевом напряжении без негативных последствий. Кроме того, они демонстрируют высокий уровень внутренней безопасности, ведя себя предсказуемо в случаях коротких замыканий или механических повреждений. Это снижает необходимость в обширных мерах пожаротушения, что, в свою очередь, упрощает общую конструкцию системы, позволяя создавать более доступные и эффективные аккумуляторные системы.

Тяговые батареи LTO компании Saft разработаны для оптимизации производительности поездов Mireo Plus H, где водород является основным источником энергии. Батареи помогают в ускорении, компенсируя ограничения топливных элементов, а также играют важную роль в торможении, восстанавливая кинетическую энергию. Каждый поезд оснащен двумя батареями LTO, по одной на каждую двухвагонную секцию.

С прогнозируемым сроком службы от 10 до 15 лет, батареи предлагают срок службы в десять раз больше, чем многие традиционные технологии батарей. Их быстрые скорости заряда и разряда в сочетании со стабильной электрохимией LTO делают эти батареи особенно подходящими для тяговых приложений на железной дороге. 

Хотя изначально батареи LTO были ориентированы на железнодорожный сектор, они нашли универсальное применение в различных отраслях. На складах и в больницах автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV) используют эти батареи для быстрой зарядки на док-станциях, обеспечивая непрерывную работу без простоев. В космосе батареи LTO оказываются ценными на низкой околоземной орбите (LEO), где их уменьшенная масса, широкий диапазон температур (от -30 °C до +70 °C) и отсутствие нагревателей повышают энергоэффективность и упрощают спутниковые системы.

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