По стовам эксперта, ИИ не лишит массово людей рабочих мест и не приведет к экономической революции.

По словам известного эксперта, широко разрекламированная перспектива захвата рынка труда США искусственным интеллектом, скорее всего, преувеличена, и это может нанести ущерб финансовым показателям чрезмерно ретивых компаний, вложивших миллиарды долларов в эту технологию.

По расчетам Дарона Асемоглу, экономиста и профессора Массачусетского технологического института, в течение следующего десятилетия всего 5% рабочих мест будут заменены или существенно расширены с помощью искусственного интеллекта.

В последние годы крупные корпорации вложили огромные суммы денег в разработку передовых моделей искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, только во втором квартале этого года Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta Platforms в совокупности вложили более $50 миллиардов в капитальные затраты, причем большая часть средств пошла на инвестиции в ИИ.

Ажиотаж вокруг расходов помог поднять оценку создателя ChatGPT OpenAI до колоссальных $157 млрд в раунде, который завершился в среду, — даже несмотря на то, что фирма теряет деньги. Конкурирующая фирма xAI, основанная Илоном Маском, уже оценена в $24 млрд чуть более чем за год с момента своего запуска.

Асемоглу утверждает, что существующие системы искусственного интеллекта пока слишком ненадежны, чтобы в ближайшее время стать жизнеспособной заменой людям — как на офисных должностях, так и на рабочих местах, таких как строительство.

«Вам нужна высоконадежная информация или способность этих моделей добросовестно выполнять определенные шаги, которые ранее выполняли работники», — сказал Асемоглу изданию.

«В некоторых местах они могут это сделать под контролем человека... но в большинстве мест они не могут».

Если неконтролируемые расходы продолжатся, это в конечном итоге может привести к краху акций технологических компаний, который Асемоглу называет «зимой ИИ», поскольку эта технология выйдет из моды у руководителей.

Аджемоглу также обрисовал более тревожную возможность: компании могут потратить большие средства на разработку технологий ИИ и сократить рабочие места, ожидая, что это снизит их потребность в рабочей силе, а затем изменить курс.

«Сейчас наблюдаются широкомасштабные негативные последствия для всей экономики», — сказал он.

Профессор Массачусетского технологического института — один из нескольких экспертов, которые предсказали, что в ближайшем будущем на рынках возникнет пузырь искусственного интеллекта.

В августе инвестор и стратег Дэвид Рош заявил CNBC, что, по его ожиданиям, в 2025 году экономика войдет в фазу медвежьего рынка.

Он сравнил растущую шумиху вокруг искусственного интеллекта с пузырем доткомов начала 2000-х годов.