Телефоны Samsung откроют дверь одним нажатием или даже без помощи рук

Смартфоны Samsung со следующего года смогут открывать умные замки одним касанием — или даже не так, используя бесконтактную связь UWB. Функция нажатия для разблокировки будет использовать NFC.

Таким образом, пользователи Samsung станут на один уровень с владельцами iPhone, которые уже имеют возможность разблокировать умные замки без лишних усилий. Samsung будет поддерживать новый стандарт умных замков Aliro и добавит его в свой цифровой домашний ключ Wallet.

Когда это произойдет, разблокировка нажатием и разблокировка без помощи рук станут реальностью, и обе эти функции могут работать локально между вашим телефоном и замком, без необходимости подключения к Интернету. Более того, вам даже не придется разблокировать свой телефон, чтобы разблокировать свой замок.

Конечно, разблокировка без помощи рук через UWB будет работать только если ваш телефон Samsung поддерживает UWB, а список тех, которые это делают, не очень большой. В основном, это складные телефоны-книжки последних нескольких лет, а также модели + и Ultra флагманской линейки Galaxy S.

Стандарт Aliro разрабатывается Альянсом стандартов связи, той же организацией, которая стоит за стандартом для умных домов Matter. Как и в случае с Matter, над Aliro работают Apple, Google, Samsung, а также крупные производители замков и чипов. Ожидается, что первая спецификация стандарта будет выпущена в следующем году, и тогда же его начнут поддерживать устройства Samsung. А также в следующем году должны появиться первые умные замки с поддержкой Aliro.